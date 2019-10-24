Водитель школьного автобуса показал, куда идет дорожный налог 2 24.10.2019, 11:58

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

По его мнению, дорожный службам должно быть стыдно.

В то время как жители города Барановичи на протяжении нескольких месяцев наблюдают дорожно-ремонтный бум, дороги в Барановичском районе испытывают машины и их владельцев на прочность. Водитель школьного автобуса Олег Лысюк, который ежедневно возит детей в Карчево, предложил intex-press.by проехать по маршруту, по которому ездит сам: «Может, дорожным службам хоть стыдно станет».

Житель агрогородка Карчево Олег Лысюк работает водителем школьного автобуса в местной школе-садике. Ежедневно он проезжает около 90 километров: привозит детей из ближайших деревень Скробово, Гречихи и Митропольщина в школу и садик и развозит обратно по домам.

И каждый маршрут, говорит водитель, для него, его автобуса и маленьких пассажиров – настоящее испытание на прочность.

– У нас возле Карчево не дороги, а Тришкин кафтан. Латка на латке. И практически весь асфальт от Городища до границы с Гродненской областью в плачевном состоянии, – поясняет Олег Лысюк. – Водители ездят по этой дороге, трясутся и молчат. Не понимаю я людей.

«Получается слалом»

По дороге республиканского значения из Барановичей до Городища едем по ровному и гладкому асфальту, без латок и ям. Но стоит свернуть в сам городской поселок, через который уже проходит дорога местная, начинают встречаться ямы.

– До Городища сделали дорогу, полностью слой асфальта положили, потому что «Дожинки» были (в 2017 году в Городище проходил праздник тружеников села. – Ред.). А на сам поселок то ли сил не хватило, то ли денег, – рассказывает Олег Лысюк, пока мы едем на его машине в Карчево.

На подъезде к Карчево дорога выглядит и вовсе разбитой: некогда однородное покрытие ее пестрит латками.

Кое-где эти латки успели прохудиться, превратившись в достаточно глубокие ямы. А на некоторых участках наблюдается настолько высокая концентрация этих ям, что приходится ехать по встречной полосе, чтобы не влететь в них.

– Когда ездишь каждый день, то каждую ямку знаешь. Получается слалом у нас. А если человек первый раз едет, ночью или в дождь, когда под водой этих ям вообще не видно? – рассуждает водитель, ловко маневрируя между ямами. – Зима на носу, что будет после нее, страшно представить. Ждут, пока какой беды не случится.

Опасный участок

Самый опасный участок на ежедневном маршруте школьного автобуса, по словам водителя, находится между агрогородком Карчево и деревней Митропольщина.

Во-первых, на этом участке есть узкий мост без знаков приоритета. На мосту и легковым машинам нелегко разъехаться, не говоря про грузовые.

– Буквально недавно подъезжаю к мостику – навстречу грузовик. Он видит, что везу детей, что почти на мост заехал, но ему же первому надо. Пришлось резко сворачивать на обочину и тормозить. Потом пересеклись с этим водителем на заправке. Я его спрашиваю, мол, что ты творишь. А он: «А что я, каждому буду уступать?» И не докажешь же ничего, знаков, кто кого должен пропустить, нет, – рассказывает Олег Лысюк.

Во-вторых, на одном участке возле местного кладбища дорога разбита настолько, что, если ехать по своей полосе, можно оставить колеса в ямах. Поэтому, несмотря на то, что дорога довольно широкая, на ней отчетливо выделяется лишь одна узкая полоса, по которой машины ездят, пропуская друг друга.

– Не скажу, что по этой дороге ездят сотни машин в день, но участок довольно оживленный, ведь эта дорога идет в такие крупные населенные пункты, как Цирин и Кореличи.

Тут и пригородные автобусы ходят, и фуры, – пока обследуем с водителем местные ямы, мимо нас за минут десять проезжают три машины. – И хорошо, если сойдутся два вежливых человека, которые мирно разъедутся. А когда, как говорится, два барана на одной жердочке?

Где залатали, где пропустили

По словам Олега Лысюка, он и его коллеги не раз обращались в дорожные службы и на различные «горячие линии». Один из таких звонков был сразу после приезда Лукашенко в Барановичи. Несколько недель после него не было никакой реакции, говорит Олег Лысюк. А потом дорожники приехали и залатали ямы. Но не везде и не очень качественно: где залатали, где пропустили.

Мужчина недоумевает, почему районные власти не могут найти деньги на ремонт довольно оживленной дороги, и предполагает, что причина плохих дорог может быть не столько в отсутствии финансирования, сколько в непрозрачности их распределения.

– Ямочный ремонт – это золотая жила. Никто не может контролировать, сколько куда денег ушло, сколько горючего потрачено, сколько материалов, – резюмирует он.

Обещают ямочный ремонт

В дорожной службе, которая занимается обслуживанием дорог местного значения, сказали, что о проблеме дорог в агрогородке Карчево знают и предпринимают некоторые шаги по их решению. В частности, автодорога Городище – Кутовщина – Карчево, о которой идет речь, включена в план текущего ремонта на следующий год.

– Мы работаем, но сеть дорожная большая. К тому же существует государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017–2020 годы, объекты которой утверждены на всех уровнях и по которым мы должны работать, – пояснил Владимир Кислый, начальник филиала КУП «Брестоблдорстрой» Барановичское ДРСУ №136.

Единственное, что могут дорожники делать вне этой программы, устранять критическую ямочность, чтобы она не создавала опасность для дорожного движения. Поэтому начальник ДРСУ пообещал, что в ближайшие два месяца ямы на дороге, на которую жалуется водитель школьного автобуса, залатают.