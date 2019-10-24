Предвыборные пикеты «Европейской Беларуси»: новое расписание

Предвыборные пикеты «Европейской Беларуси»: новое расписание1
- 24.10.2019, 12:23
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Агитационные пикеты вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.
Гражданская кампания «Европейская Беларусь» проводит пикеты в поддержку зарегистрированных в Минске кандидатов Оксаны Юшкевич, Павла Юхневича, Елены Терешковой, Валерия Бычковского, Артема Черняка и Ольги Николайчик, сообщает пресс-служба кампании.
На них можно получить информационные материалы, а также присоединиться к гражданской кампании.
Пикеты пройдут по следующему расписанию:
станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 11:30-19:30,
станция метро «Тракторный завод», выход на бульвар Тракторостроителей: 12:00-20:00,
улица Бобруйская, 13 (напротив железнодорожного вокзала): 12:30-20:30,
станция метро «Уручье», выход к торговому центру «Спектр»: 15:00-20:00,
станция метро «Спортивная», выход к торговому центру «Тивали»: 12:00-19:00,
станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 14:00 — 18:00,
улица Притыцкого, 32: 15:00 — 19.00.