Предвыборные пикеты «Европейской Беларуси»: новое расписание 1 24.10.2019, 12:23

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Агитационные пикеты вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» проводит пикеты в поддержку зарегистрированных в Минске кандидатов Оксаны Юшкевич, Павла Юхневича, Елены Терешковой, Валерия Бычковского, Артема Черняка и Ольги Николайчик, сообщает пресс-служба кампании.

На них можно получить информационные материалы, а также присоединиться к гражданской кампании.

Пикеты пройдут по следующему расписанию:

станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 11:30-19:30,

станция метро «Тракторный завод», выход на бульвар Тракторостроителей: 12:00-20:00,

улица Бобруйская, 13 (напротив железнодорожного вокзала): 12:30-20:30,

станция метро «Уручье», выход к торговому центру «Спектр»: 15:00-20:00,

станция метро «Спортивная», выход к торговому центру «Тивали»: 12:00-19:00,

станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 14:00 — 18:00,

улица Притыцкого, 32: 15:00 — 19.00.