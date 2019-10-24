Пять шагов для Зеленского 7 Юрий Бутусов

24.10.2019, 12:35

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Как президент Украины может эффективно словить коррупционеров.

Прочел заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости прохождения депутатами Слугами народа детектора лжи, и если детектор что-то покажет, то тогда нарушителями займутся антикоррупционные органы.

Публичность в таком скандальном вопросе - это очень хорошо. Но при этом позиция президента не отвечает реальной ситуации, правильный алгоритм должен быть таким:

1. Детектор лжи не является основанием для открытия уголовного дела, и не может служить доказательством в суде. Качество исследования детектора лжи критически зависит от качества работы и объективности оператора-психолога. Чтобы исследование было независимым, в таком случае надо объявить тендер, иначе к результатам исследования не будет доверия.

2. Президент объявляет законопроект 2047-д об отмене поборов неотложным и вносит от своего имени в парламент.

3. Верховная Рада включает "турборежим" и за один день выносит на голосование закон, из-за отклонения которого возникли подозрения в коррупции. По числу тех, кто проголосовал, сразу станет ясно, кто к чему причастен, и обсуждение произойдет в зале. Вот в зале и будет настоящий детектор лжи.

4. Правоохранительные органы обязаны включиться в расследование немедленно. САП сегодня утром уже открыла уголовное дело против народных депутатов из комитета, а президент должен взять это расследование на личный контроль, и прокуроры должны регулярно сообщать о результатах.

5. В случае возникновения сомнений в добропорядочности депутатов комитета, и при отсутствии реальных улик, единственной санкцией может быть разве что расформирование комитета и перетасовка депутатов по другим комитетам для обновления состава.

Юрий Бутусов, "Главред"