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В Гродно водители, чтобы пересдать на права, стоят под ГАИ с трех часов утра

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  • 24.10.2019, 14:17
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В Гродно водители, чтобы пересдать на права, стоят под ГАИ с трех часов утра
Фото: Катерина Гордеева / TUT.BY

Люди говорят, что записываться начинают с вечера пятницы.

Гродненцы, которые были лишены прав за «пьянку», чтобы повторно сдать теорию и практику, стоят в очереди с трех утра, пишет tut.by.

Все дело в том, что для сдачи экзаменов для таких водителей выделена только одна суббота. И если с теорией можно более или менее быстро разобраться, то с практикой проблемы: для «лишенцев» есть всего две учебные машины. Люди жалуются: за одну субботу можно все не успеть и тогда все сначала — ночь, список, очередь.

Суббота. 6 утра. Около здания ГАИ в областном центре уже стоят несколько человек. На подоконнике — список с фамилиями и очередностью. Люди говорят, что записываться начинают с вечера пятницы. С важным для бывших водителей листком кто-то обязательно остается ночью дежурить здесь.

— Люди приезжают и в два часа ночи, и в три утра. Сейчас [6 утра] в списке — 59 человек. К открытию будет больше, — говорит один из мужчин.

Пока около закрытых дверей всего около 10 человек. Большинство — мужчины. Кто-то приехал с термосом и ссобойкой, кто-то бегает за кофе в круглосуточное кафе неподалеку.

— Я здесь с 4 утра. Не уверен, что в эту субботу все пройду. Я оступился, нарушил. Все осознал, все понимаю, понес наказание. Все справедливо. Но почему я должен страдать еще? Это элемент наказания такой? Ладно, сейчас тепло, а когда дождь, снег, ветер? Здесь же нет ни лавочек, ни навеса. И на машине же не приедешь, правда? — говорит один из мужчин.

Истории присутствующих практически одинаковые: сел за руль пьяным — лишение на три года.

— Я не скрываю, ехал подшофе. Ну, как… Утром после праздника. Похмелье. Дыхнул. Все, — говорит гродненец Валерий. — Кто-то пива выпил, кто-то сразу после застолья сел за руль. Это плохо, так нельзя. Но мы же уже наказаны. Почему для нас выделена только одна суббота? Ладно, я пенсионер, а те, кто работает? Тут таких историй много — у кого-то плавающие выходные и есть только одна суббота выходная, кто-то только после рабочей смены — и сразу сюда. Какое уже вождение? При этом пересдача же не бесплатная.

На стоянке возле здания ГАИ то и дело останавливаются автомобили такси.

— О, начали уже приезжать все потихоньку. Знаете, как это происходит? Стоять, конечно, здесь всю ночь не обязательно, но желательно прийти где-то часов в 6 или 7 утра. В 8 утра открываются двери и все направляются к окошкам. Но не факт, что за эту субботу все сдадут и практику, и вождение. Если с тестами все происходит относительно быстро, то с практикой — засада. Площадка сдается в Понемуни, и там всего две машины. И опять-таки условия так себе: ждать своей очереди надо на улице, специального места, которое бы спасало от непогоды, там нет, — говорит Виталий и добавляет, что записываться в список приезжают не только те, кто будет пытаться снова получить водительское удостоверение, но и их друзья и родственники.

— У кого-то не получается приехать в ночь с пятницы на субботу. Значит, отправляют гонцов. А что делать?

Присутствующие объясняют, как проходит прием практического квалификационного экзамена.

— За час успевают принять всего три человека. Это если две машины, а если один автомобиль сломался или инструктор заболел, то очередь растягивается во времени. А значит — снова надо ждать следующую субботу.

Люди жалуются, что после того, как отстояли полночи в очереди, трудно сосредоточиться на вождении — что, конечно, может сказаться на результатах экзаменов. А это снова значит, что если не прошел, все по новой.

— Я уже четвертую субботу сюда прихожу. Многие по 6 недель ходят. Просто поздно записываются, не успевают, не сдают с первого раза. Нас, кажется всем, более тщательно проверяют [люди имеют в виду, чем тех, кто впервые получает права], что-то забыл, растерялся. Но больше всего злит не то, что надо все пересдавать — это, наверное, и правильно, если плохо вождение сдаешь, — а то, что приходится проходить эти круги заново. Вот с прошлой субботы осталось 11 человек. Их перенесли на эту субботу. То есть они идут первыми на практику. Те, кто записан 40-м или 50-м сегодня, в эту субботу точно не сдадут, — говорит один из присутствующих мужчин.

…Светает. Постепенно около здания начинают собираться люди. В 8 утра открываются двери в помещение — и будущие водители устремляются к окошкам. Кому-то сегодня повезет, а кому-то придется приехать сюда заново — и снова стоять в ночной очереди и отмечаться в ночных списках.


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