закрыть
24 октября 2019, четверг, 15:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Путин Африканский

  • 24.10.2019, 14:41
  • 1,163
Путин Африканский

А вы, россияне, держитесь.

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи, пишет телеграмм-канал "Серпом По".

По его словам, Россия "участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки". 

От себя добавим, что не только Африки. Все списания уже сложно посчитать.

И то верно. Не участвовать же Путину в облегчении долгового бремени своего, закредитованного по самое не могу народа, который занимает деньги уже на еду и тетрадки для детей. У которого нет лишних 50 рублей на школьный обед для ребенка, из-за чего российские школьники в регионах падают в голодные обмороки.

Это Путину и его друзьям-миллиардерам не интересно. У них - проекты, трубопроводы, форумы, войны. Им интереснее Африка, Сирия, Венесуэла, всевозможные ОРДЛО.

А вы, держитесь здесь. Включайте поскорее "вечернего мудозвона" и слушайте про курдов, Трампа, Украину и закат Европы.


популярное за неделю

Мнение

Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус?
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус? Валерий Карбалевич
Перепись, досвидос!
Перепись, досвидос! Дмитрий Растаев
Мы требуем ухода Лукашенко
Мы требуем ухода Лукашенко Полина Шарендо-Панасюк