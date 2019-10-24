Путин Африканский 24.10.2019, 14:41

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А вы, россияне, держитесь.

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи, пишет телеграмм-канал "Серпом По".

По его словам, Россия "участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки".

От себя добавим, что не только Африки. Все списания уже сложно посчитать.

И то верно. Не участвовать же Путину в облегчении долгового бремени своего, закредитованного по самое не могу народа, который занимает деньги уже на еду и тетрадки для детей. У которого нет лишних 50 рублей на школьный обед для ребенка, из-за чего российские школьники в регионах падают в голодные обмороки.

Это Путину и его друзьям-миллиардерам не интересно. У них - проекты, трубопроводы, форумы, войны. Им интереснее Африка, Сирия, Венесуэла, всевозможные ОРДЛО.

А вы, держитесь здесь. Включайте поскорее "вечернего мудозвона" и слушайте про курдов, Трампа, Украину и закат Европы.