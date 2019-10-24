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Экономист о новом прожекте Лукашенко: Вы представляете, какое расстояние от Казахстана?

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  • 24.10.2019, 15:00
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Экономист о новом прожекте Лукашенко: Вы представляете, какое расстояние от Казахстана?
Иллюстрационное фото

Как отреагирует Москва на претензии официального Минска.

Александр Лукашенко заявил, что на белорусских НПЗ хотели бы перерабатывать нефть из Казахстана, но этому мешает другой союзник по ЕАЭС – Россия.

— Казахстанцы начинают смотреть на Китай, начинают смотреть южнее — на Пакистан, Индию. Туда будут поставлять эти продукты. Это нормально? Это ненормально, – отметил Лукашенко.

Почему Москва не идет навстречу Минску по названному вопросу?

– У России есть своя нефть, а пропускные возможности в виде нефтепроводов достаточно ограничены. Вопрос для нее стоит так: если они начнут пропускать чужую нефть, то куда будут девать свою? Как говорят, ничего личного – это просто рынок, – сказал «Салідарнасці» Лев Марголин.

При этом экономист понимает желание белорусских властей: два поставщика всегда лучше, чем один. Если нефть потечет из Казахстана, то появится конкуренция – по цене и качеству.

– Но думаю, на данном этапе это желание не осуществимо. Казахстан также что-то думает на этот счет, но пока для Беларуси проще всего получать нефть из России, – сказал Лев Марголин.

Как отреагирует Москва на претензии Лукашенко?

– Наиболее вероятны два варианта. Первый: там просто пропустят заявление Лукашенко мимо ушей. Второй: выступят с объяснением, что пропускные возможности нефтепроводов не позволяют удовлетворять запросы других поставщиков. Там могут предложить: кроме нефтепроводов есть еще цистерны – вот грузите цистерны и везите по железной дороге. Но вряд ли это может быть выгодно для Беларуси. Вы представляете, какое расстояние от Казахстана и во что это выльется, если везти железной дорогой? – отметил экономист.


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