Экономист о новом прожекте Лукашенко: Вы представляете, какое расстояние от Казахстана? 1 24.10.2019, 15:00

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Как отреагирует Москва на претензии официального Минска.

Александр Лукашенко заявил, что на белорусских НПЗ хотели бы перерабатывать нефть из Казахстана, но этому мешает другой союзник по ЕАЭС – Россия.

— Казахстанцы начинают смотреть на Китай, начинают смотреть южнее — на Пакистан, Индию. Туда будут поставлять эти продукты. Это нормально? Это ненормально, – отметил Лукашенко.

Почему Москва не идет навстречу Минску по названному вопросу?

– У России есть своя нефть, а пропускные возможности в виде нефтепроводов достаточно ограничены. Вопрос для нее стоит так: если они начнут пропускать чужую нефть, то куда будут девать свою? Как говорят, ничего личного – это просто рынок, – сказал «Салідарнасці» Лев Марголин.

При этом экономист понимает желание белорусских властей: два поставщика всегда лучше, чем один. Если нефть потечет из Казахстана, то появится конкуренция – по цене и качеству.

– Но думаю, на данном этапе это желание не осуществимо. Казахстан также что-то думает на этот счет, но пока для Беларуси проще всего получать нефть из России, – сказал Лев Марголин.

Как отреагирует Москва на претензии Лукашенко?

– Наиболее вероятны два варианта. Первый: там просто пропустят заявление Лукашенко мимо ушей. Второй: выступят с объяснением, что пропускные возможности нефтепроводов не позволяют удовлетворять запросы других поставщиков. Там могут предложить: кроме нефтепроводов есть еще цистерны – вот грузите цистерны и везите по железной дороге. Но вряд ли это может быть выгодно для Беларуси. Вы представляете, какое расстояние от Казахстана и во что это выльется, если везти железной дорогой? – отметил экономист.