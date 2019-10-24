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В Испании эксгумировали прах генерала Франко

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  • 24.10.2019, 16:52
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В Испании эксгумировали прах генерала Франко
Франсиско Франко, 1939 год
Фото: EPA

Его похоронят рядом с женой.

Франсиско Франко пришел к власти в 1939 году после гражданской войны в Испании (она началась после военного переворота, организатором которого был Франко). Он провозгласил себя каудильо — вождем — и правил страной до своей смерти в 1975 году, пишет «РБК».

После смерти диктатора многие улицы в Испании переименовали. В стране восстановили монархию.

Франко был похоронен в мемориальном комплексе «Долина Павших» неподалеку от монастыря «Эскориал» под Мадридом. Комплекс построили в 1940-е годы в память о погибших в ходе гражданской войны.

Правительство Испании приняло решение о перезахоронении останков Франко в 2018 году. В кабмине называли несправедливой ситуацию, когда диктатор покоится рядом с жертвами гражданской войны. Решение правительства поддержал и конгресс: за эксгумацию проголосовали 172 депутата, 164 воздержались и двое высказались против.

Непосредственно в базилику, где проходила процедура эксгумации, допустили только министра юстиции страны Долорес Дельгадо, эксперта-криминалиста и родственников Франко.

К «Долине Павших» приехали последователи Франко.

Родственники Франко выступали против эксгумации, но Верховный суд Испании отклонил их иск в сентябре 2019 года.

Останки Франсиско Франко решили захоронить на муниципальном кладбище «Мингоррубио» в районе «Эль-Пардо» в Мадриде, там же покоится его жена Кармен Поло.

Комментируя в 2018 году решение о перезахоронении Франко, вице-премьер Кармен Кальво сказала: «Нет ни одной демократии, которая поддерживала бы такую ситуацию, какая была у нас более сорока лет».


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