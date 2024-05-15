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Украинские пограничники уничтожили на Донетчине российский РЛС «Зоопарк-1»

  • 15.05.2024, 18:58
Украинские пограничники уничтожили на Донетчине российский РЛС «Зоопарк-1»

Видеофакт.

Аэроразведчики подразделения «Помста» обнаружили замаскированный вражеский комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1» и уничтожили его.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Подразделение «Феникс» в ходе проведения аэроразведки обнаружило боевую бронированную машину оккупантов, которую враг хорошо замаскировал. Проанализировав находку подробнее, защитники поняли, что это комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1».

«Миссию доставить гостинцы обитателям «зоопарка» бойцы возложили на бомбер Vampire. И с ней он справился на отлично» , - говорится в сообщении.

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