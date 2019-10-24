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Видеофакт: Лучший вратарь НХЛ спас свою команду за 0,3 секунды до конца матча

  • 24.10.2019, 17:05
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Видеофакт: Лучший вратарь НХЛ спас свою команду за 0,3 секунды до конца матча

Хоккеист совершил чудо-сейв.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил дома «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) благодаря отчаянному сэйву российского голкипера команды на последней секунде основного времени, пишет tut.by.

Команда гостей, уступая одну шайбу, устроила настоящий штурм у ворот и чуть не совершила чудо, если бы Андрей Василевский за 0,3 секунды до конца не поймал шайбу на самой линии.

Арбитрам даже пришлось несколько минут пересматривать эпизод и совещаться, чтобы точно понять, что шайба не пересекла линию.

После матча голкипер прокомментировал свой сэйв:

«Ожидание того стоило. Была большая суматоха, я просто пытался прикрыть ворота, а он попал в мою ловушку. Это был момент из разряда «никогда не сдавайся». Иногда работает… Впрочем, не каждый раз».

Андрей Василевский является действующим обладателем «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю сильнейшей лиги мира — НХЛ.


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