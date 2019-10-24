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Агент России в США Бутина подписала документы об освобождении

  • 24.10.2019, 19:01
Агент России в США Бутина подписала документы об освобождении
Мария Бутина

Россиянку выпустят из тюрьмы 25 октября.

Осужденная в США россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы. Предполагается, что она выйдет на свободу 25 октября, после чего будет депортирована в Россию, сообщил ТАСС официальный представитель Бутиной в Москве Александр Ионов.

"Она позвонила вчера последний раз. Она сказала, что документы подписала на освобождение и на депортацию. Вчера подписала документы на освобождение, а месяц назад на депортацию. Мы ее ждем", - сказал Ионов.

Он добавил, что 25 октября в 08:00 по местному времени (13:00 мск) ее выпустят из тюрьмы. Далее Бутину перевезут в один из городов США, откуда отправят в Россию. Ионов не исключил возможности, что она может быть депортирована на родину из Нью-Йорка. "Ее должны перевезти в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка она должна вылететь в Россию. Сколько времени на это понадобится, мы пока не знаем. Этим занимается миграционная служба США,... если все будет хорошо, и ей новых обвинений не предъявят, мы планировали, что в течение трех дней она вылетит оттуда", - отметил собеседник агентства.


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