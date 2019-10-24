Украинский тренер может возглавить солигорский «Шахтер» 1 24.10.2019, 20:18

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб может сменить россиянина Сергея Ташуева.

Как стало известно Tribuna.com, украинский специалист Юрий Вернидуб может возглавить солигорский «Шахтер».

В разговоре с корреспондентом Tribuna.com 53-летний тренер не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

– Здравствуйте! Такой вопрос: появилось информация, что вы можете возглавить солигорский «Шахтер». Что-то можете сказать по этому поводу?

– Ну я пока ничего не буду комментировать. В жизни все может быть. Но не хочу что-то сейчас комментировать.

– А если, например, не «Шахтер», то вам в принципе хотелось бы попробовать поработать в Беларуси?

– Жизнь покажет. Не хочу говорить наперед, – сказал Вернидуб.

С 2011 по 2019-й год Юрий Вернидуб возглавлял луганскую «Зарю». Под его руководством клуб в 2016-м году смог пробиться в групповую стадию Лиги Европы, выигрывал бронзовые награды чемпионата Украины, выводил в финал Кубка Украины.

Вернидуб дважды признавался тренером года в Украине.

В настоящее время главным тренером «Шахтера» является Сергей Ташуев. Контракт с специалиста с клубом завершается в конце сезона. О продлении соглашения со специалистом пока не сообщалось.