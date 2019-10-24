Украинский тренер может возглавить солигорский «Шахтер»1
- 24.10.2019, 20:18
Юрий Вернидуб может сменить россиянина Сергея Ташуева.
Как стало известно Tribuna.com, украинский специалист Юрий Вернидуб может возглавить солигорский «Шахтер».
В разговоре с корреспондентом Tribuna.com 53-летний тренер не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
– Здравствуйте! Такой вопрос: появилось информация, что вы можете возглавить солигорский «Шахтер». Что-то можете сказать по этому поводу?
– Ну я пока ничего не буду комментировать. В жизни все может быть. Но не хочу что-то сейчас комментировать.
– А если, например, не «Шахтер», то вам в принципе хотелось бы попробовать поработать в Беларуси?
– Жизнь покажет. Не хочу говорить наперед, – сказал Вернидуб.
С 2011 по 2019-й год Юрий Вернидуб возглавлял луганскую «Зарю». Под его руководством клуб в 2016-м году смог пробиться в групповую стадию Лиги Европы, выигрывал бронзовые награды чемпионата Украины, выводил в финал Кубка Украины.
Вернидуб дважды признавался тренером года в Украине.
В настоящее время главным тренером «Шахтера» является Сергей Ташуев. Контракт с специалиста с клубом завершается в конце сезона. О продлении соглашения со специалистом пока не сообщалось.