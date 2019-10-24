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СМИ: Российский чиновник может стать советником премьер-министра Украины

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  • 24.10.2019, 21:31
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СМИ: Российский чиновник может стать советником премьер-министра Украины
Алексей Гончарук

Сам Алексей Гончарук заявил, что «пока нечего комментировать».

Российский экс-чиновник Сергей Алексашенко может занять должность советника премьер-министра Украины Алексея Гончарука на общественных началах, сообщает nv.ua со ссылкой на Слидство.Инфо.

Как следует из документа, секретариат Кабмина рассматривает представление руководителя аппарата премьер-министра Украины относительно назначения Алексашенко советником премьера на общественных началах.

Сам Гончарук заявил, что назначение советником гражданина РФ — это очень рисковано и требует консультаций с СБУ. Однако, по словам премьера, говорить о таком назначении пока рано.

«Я не хочу это комментировать, потому что пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет », — сказал Гончарук.

Алексашенко имеет российское гражданство. В 1993—1995 годах был заместителем министра финансов РФ. В конце 90-х — первым заместителем председателя правления Центрального банка России.

Работал в российском Росбанка и холдинговой компании Интеррос. С 2014 года проживает на территории США. В 2015 году Сергей Алексашенко, объясняя свой отъезд в США Радио Свободе, называл себя беженцем. Кроме того, он критиковал российские государственные институты и действия Владимира Путина на посту президента.

В интервью радио Эхо Москвы в мае 2014 Алексашенко заявлял, что Россия, аннексировав Крым, разрушила систему международных гарантий, которые давали Украине по неприкосновенности ее территории. А также разрушила баланс, который существовал в Европе и других регионах мира, об отсутствии войн за территории.


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