Минобороны Германии представило план по Сирии 24.10.2019, 22:05

США и НАТО поддержали.

В четверг, 24 октября, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр представила НАТО план по созданию международной зоны безопасности на севере Сирии.

Согласно плану Крамп-Карренбауэр, на севере Сирии у границы с Турцией предлагается создать зону безопасности под международным контролем с участием России, которая теперь является доминирующей силой в Сирии, сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

По словам главы Минобороны, патрулирование турецко-сирийской границы не может быть возложено только на Россию и Турцию: «Статус-кво не является приемлемым решением».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Макрк Эспер приветствовали первую военную инициативу Германии на Ближнем Востоке.

«Вчера я беседовал с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и она поделилась со мной своими мыслями о дальнейших действиях на севере Сирии. И я приветствую, что у союзников по НАТО есть предложения о том, как двигаться вперед, как найти политическое решение», — заявил Столтенберг.

Буферная зона на границе Турции и Сирии должна защитить перемещенных сирийских курдов и обеспечить продолжение борьбы против боевиков Исламского государства.

9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира. «Антитеррористическая» операция, как наступление назвали в Анкаре, осуществлялась в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.

После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.

После завершения пятидневного перемирия Россия и Турция договорились о совместном патрулировании на севере Сирии и отводе курдских формирований от границ Турции на 20 км вглубь Сирии.