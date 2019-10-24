Глава Верховной Рады Украины в Страсбурге раскритиковал Совет Европы 24.10.2019, 22:32

Дмитрий Разумков

Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Совет Европы использует двойные стандарты во время принятия решений, что «ставит под сомнение ценностные ориентиры» этого органа.

Об этом он сказал, выступая на Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы, передает nv.ua cо ссылкой на пресс-службу Рады.

Во время своего выступления он призвал участников конференции способствовать возвращению к базовым принципам и идеям, заложенным основателями СЕ.

По словам главы парламента, «сейчас Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы, ведь двойные стандарты в процессе принятия решений ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации».

Разумков добавил, что организация слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах.

«Вполне мотивированным является решение об отказе от участия в сессии ПАСЕ постоянной делегации Верховной Рады в знак протеста против возвращения делегации России в ПАСЕ. Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях», — сказал он.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций из Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии объявили демарш.

Делегация Украины приостановила свою работу в летней сессии ПАСЕ и отозвала своего постпреда при Совете Европы.