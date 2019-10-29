Лукашенко набросился на «Матерей-328» 25 29.10.2019, 16:05

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Диктатор раскритиковал предложения активисток.

На сегодняшнем совещании по теме наркопреступности Лукашенко высказался об участницах движения «Матери-328», передает БелТА.

«Особенно обсуждают и рыдают так называемые «Матери 328″. Мы, конечно, их понимаем: это беда в семье. Им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми. А потом рыдать, стенать и предъявлять претензии власти», — заявил Лукашенко.

По его словам, он согласен с матерями осужденных в том, что необходима более эффективная профилактика по этим темам среди молодежи. Но он снова упрекнул участниц движения.

«Предлагают нам активнее вести профилактику, только забыли, что им самим надо было этим делом заниматься в семье», — сказал Лукашенко.