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Сегодня — день памяти о Викторе Ивашкевиче

  • 3.10.2019, 8:15
Сегодня — день памяти о Викторе Ивашкевиче
ВИКТОР ИВАШКЕВИЧ
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В его честь сайт Сharter97.org учредил Национальную премию за защиту прав человека.

Общественный и политический деятель Виктор Ивашкевич родился 21 сентября 1959 года в Минске.

В 1991 году Виктор Ивашкевич окончил заочно факультет журналистики Белорусского государственного университета.

В начале 80-х он был активным участником молодежных неформальных объединений национально-демократического направления – «Майстроўня» и «Талака», одним из наиболее талантливых организаторов различных акций и мероприятий, в том числе марша протеста по Западной Двине-Даугаве против строительства Даугавпилской ГЭС, экологического марша по Припяти – одной из первых чернобыльских акций протеста, забастовки водителей городских автобусов в Минске; инициатор создания стачкомов на минских предприятиях.

С момента образования комитета по созданию Белорусского Народного Фронта в 1988 году был его активистом. Виктор Ивашкевич оставался секретарем Управы БНФ до 1996 года. Политик выступал в качестве организатора крупнейших массовых акций протеста.

С 1997 года Виктор Ивашкевич был главным редактором газеты «Рабочий», с 1999 года - вице-президентом Белорусского конгресса демократических профсоюзов. В 2002 году политик был приговорен к двум годам «химии» за статью «Вор должен сидеть в тюрьме», которая посвящалась Лукашенко.

Принимал активное участие в президентской кампании 2010 года, являясь членом команды Андрея Санникова.

Виктор Ивашкевич неоднократно подвергался административным наказаниям, дважды держал голодовку.

Виктор Ивашкевич скоропостижно скончался 3 октября 2013 года в одной из больниц Минска. Политик стоял в очереди на пересадку печени, однако донора не нашли.

В честь Виктора Ивашкевича сайт Charter97.org учредил Национальную премию за защиту прав человека.


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