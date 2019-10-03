закрыть
3 октября 2019, четверг, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Путин отправил в отставку директора ФСИН России

  • 3.10.2019, 14:35
Путин отправил в отставку директора ФСИН России

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков отрицал сообщения СМИ о его увольнении.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, указ от 30 сентября опубликован на портале правовых актов. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков отрицал сообщения СМИ о его увольнении, передает «Новая Газета».

Его преемник в указе не называется, сейчас обязанности исполняет его первый заместитель Анатолий Рудый. На сайте службы ее директором по-прежнему указан Корниенко. «Коммерсант» называл его возможным преемником начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова.

По словам члена московской ОНК Евы Меркачевой, отставка Корниенко связана с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе — 30 сентября главе ФСИН исполнилось 65 лет. Со 2 сентября, по сообщениям СМИ, он находился в отпуске, однако его заместитель Валерий Максименко это отрицал.

Выходец из КГБ и ФСБ Геннадий Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году. За последний год его ведомство оказалось в центре скандалов из-за пыток заключенных в колониях и следственных изоляторах. После публикации «Новой» записей из ярославских ИК-1 и ИК-7 под уголовное преследование попали 15 их сотрудников. Несмотря на это, от масштабной реформы ведомства власти отказались.


популярное за неделю

Мнение

Господа изменники, ваше время вышло
Господа изменники, ваше время вышло Максим Винярский
Вопрос к Лукашенко
Вопрос к Лукашенко Станислав Богданкевич
Он должен уйти
Он должен уйти
А был ли мальчик?
А был ли мальчик? Валерий Карбалевич