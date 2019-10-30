«Сила Сибири» — в шаге от фиаско 1 30.10.2019, 10:53

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Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru

Китай планирует перейти на сланцевый газ, добываемый на своей территории.

На 1 декабря 2019 года российская монополия “Газпром” запланировала старт поставок газа по газопроводу “Сила Сибири”. На сегодняшний день компания уже осуществила заполнение газом системы вплоть до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска, а также начато заполнение трансграничного перехода через реку Амур, пишет sprotyv.info.

Собственно, дождались в России своего звездного часа, когда газопровод будет не просто построен, но и начнутся поставки газа по нему. Правда, не сразу в полном объеме — 38 млрд м³ в год, а в ограниченном — 5 млрд м³ в год, пока система не будет в полной мере испытана. Поэтому выход на полноценный объем поставок возможен не раньше 2020 года. Но даже не об этом речь.

“Сила Сибири” — очень спорный и неоднозначный проект. Его стоимость, оцениваемая в 1,1 трлн рублей, сама по себе ставит для проекта крайне непростые условия по окупаемости. Ещё в 2017 году в адрес проекта высказывалась критика, заключающаяся в том, что окупаемость трубопровода возможна при цене газа на границе с Китаем в пределах $360-$400 за 1 тыс. м³.

Между тем, стоимость газа на европейских хабах в октябре не превышала $120 за 1 тыс. м³. Например, на хабе TTF цена опускалась до $113,47 за 1 тыс. м³, на хабе Gaspool до $106,80 за 1 тыс. м³, а на хабе NCG до $116,58 за 1 тыс. м³.

То есть, по нынешним ценам уж точно окупаемость “Силы Сибири” это дело не ближайшей перспективы. Но цены нестабильны, и кто знает, каковы будут их изменения в случае неких форс-мажорных ситуаций. Но даже и на такой сценарий России не слишком стоит рассчитывать, и вот почему.

Всё дело в сланце. Причём если кто-то сейчас вспомнит про сланцевую революцию в США, то он будет прав лишь отчасти. Ведь да, США сейчас и вправду заполняют мир своим сланцем, осуществляя масштабную и небывалую энергетическую экспансию. Но не стоит забывать, что на самом деле страна, занимающая первое место в мире по запасам сланца, – это Китай.

На сегодняшний день КНР, ежегодно потребляющая 200 млрд м³ газа, из которых 130 млрд м³ это собственная добыча в Китае, а остальная часть это импорт, в основном, из Туркменистана, является обладателем месторождений на 30 триллионов кубометров сланцевого газа!

Однако проблемой на пути к полной энергонезависимости КНР является то, что основные залежи сланца относятся к труднодоступным и находятся на глубине более 3,5 км. В таких условиях традиционная сланцевая добыча неприменима.

Тем не менее, Китай развернул масштабные исследования на базе государственной лаборатории контролируемых ударных волн при Сианьском транспортном университете. И сейчас исследовательская группа в ускоренном режиме тестирует метод “энергетического стержня”, суть которого заключается в создании на больших глубинах давления свыше 200 мегапаскалей путем генерации контролируемой ударной волны.

Благодаря применению данного метода в Пекине рассчитывают увеличить добычу сланцевого газа в течение двух лет до 30 млрд м³ в год. Но это в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной? А в долгосрочной у Китая имеются амбиции переквалификации из чистого импортера в чистого экспортёра газа.

Вот и возникает вопрос: а каково в принципе может быть будущее у “Силы Сибири”, окупаемости которой вряд ли дождутся в “Газпроме”, ведь поставлять газ в страну, которая готовит вторую мировую сланцевую революцию, уж точно проект заведомо гиблый.