Белоруска повторила национальный рекорд на ЧМ по легкой атлетике 4.10.2019, 15:04

Ирина Жук

Ирина Жук покорила высоту 4,70 метра в Дохе.

Белорусская шестовичка Ирина Жук поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, где покорила высоту 4,70 метра и заняла 7-е место, повторив национальный рекорд, сообщает pressball.by.

- Я была очень сильно настроена на этот чемпионат мира, потому что я очень близко подобралась к элите, и именно здесь я хотела показать: вот она я, я рядом с вами, и не стоит обо мне забывать.

- Поделись впечатлениями от финального процесса: он был долгий, эмоционально сильный? Расскажи о переживаниях, наблюдениях и внутренних ощущениях.

Я первый раз действительно кайфовала от соревнований, и мне нравилось мое состояние: и психологическое, и физическое. То, что все взяли 4.50 с первой попытки, мотивирует. Я просто обязана была прыгнуть 4,70 с первой попытки. Иначе я была бы в самом конце…

- Но потом ты сделала дерзкий перенос. Мы понимали, что ты оставляла шанс бороться за медали.

Я хотела медаль! Если для этого надо поставить 4.85 — поставлю и буду пробовать. Потому что мне неважно: седьмое или четвертое место. А вот если разница между седьмым и третьим, то я пойду бороться за третье, — приводит слова Жук bfla.eu.