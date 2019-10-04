«Это был котел, в котором рождалась новая Беларусь» 4.10.2019, 17:22

Как создавали белорусское независимое телевидение в 1990-е?

После распада СССР стало очевидно: Беларуси необходимо независимое телевидение. В Минске открывается телекомпания «ММ4», которая ведет трансляцию на «8-м канале», и уже через несколько месяцев после открытия он составляет серьезную конкуренцию государственному телевидению, пишет сайт телеканала «Белсат».

Учредители телекомпании – амбициозные молодые люди, одержимые идеей сделать приличное телевидение на высоком уровне, которое стало бы визитной карточкой нашей страны.

«На самом деле это был котел, в котором рождалась новая Беларусь, новая нация. Мы были на острие этого. Тогда был подъем в обществе, тогда был БНФ, был очень романтический взгляд на то, что нас ожидает», – вспоминает Павел Жук, в 1990-е – генеральный директор телекомпании «ММ4».

На что только не шли основатели независимого телевидения ради дела своей жизни! Чтобы приобрести передатчик в Чечне, Павел Жук вместе с коллегами взяли деньги, запустили бороды и поехали в Грозный.

«Если бы в Грозном знали, что у нас столько денег, то мы от вокзала трех шагов бы не сделали», – вспоминает бывший генеральный директор.

Определяющую роль сыграло эссе Владимира Орлова «Независимость – это…». Когда чеченские коллеги узнали, что Павел Жук издал то самое эссе, которое они недавно перевели и опубликовали у себя, все стало на свои места.

Самым ценным в независимом телевидении было то, что его не контролировали власти.

«У нас не было запретов. Люди нас уважали, а власти побаивались. Мы могли рассказать о стачках, бесчинствах. Рассказать языком людей», – вспоминает тележурналистка Светлана Скрипник, которую в 1990-е пригласили работать на независимый телеканал в Солигорске.

Люди доверяли независимым журналистам и охотно шли на разговор. Они верили, что об их проблемах расскажут общественности.

О первых шагах независимого телевидения Беларуси в 1990-е рассказывают также Тамара Лисицкая, Александр Ступников, Юрий Хащеватский и другие тогдашние звезды белорусское журналистики.

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