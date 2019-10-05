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Здоровье Лукашенко пошатнулось?

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  • 5.10.2019, 8:59
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Здоровье Лукашенко пошатнулось?

События последней недели вызывают много вопросов.

Не на родной земле началась и не на родной земле закончится «рабочая неделя» Лукашенко, сообщает «Белсат».

Сначала – визит в Армению, сейчас – в Украину. Во время первого стало ясно, что правитель Беларуси не в лучшей форме, во время второго, что… И действительно – что?

Одно событие, один человек, а восприятие одного и того же факта можно сделать абсолютно разным. Сравним, как показали визит Лукашенко в Ереван армянские и белорусские государственные СМИ.

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✈️Армянскія СМІ апублікавалі відэа, на якім бачна, як кіраўнік Беларусі неяк дзіўна спускаецца па трапе самалёту прыбыўшы ў Арменію на паседжанне Найвышэйшага Еўразійскага эканамічнага савету. Крыніца🎥: NEWS AM YouTube . . . . . #лукашенко #лукашэнка #лука #беларусь #беларусь2019 #новостибеларуси #новостибеларусь #беларусьновости #беларусьсегодня #политикабеларуси #политикабеларусь #беларусьполитика #армения2019 #арменияновости #ереван2019 #ереванновости #самолет #экономическийфорум #беларусьэкономика #экономикабеларуси

Публикация от Belsat TV (@belsat)

В начале недели – визит в Армению, в конце – в Украину на встречу с Владимиром Зеленским.

«Мы давно знакомы, правда, заочно, а сегодня вживую встречаемся здесь».

Знакомство не вживую выглядело так:

«Дорогие друзяки, меня зовут Александр Григорьевич Лукашенко» – шутил когда-то Зеленский в своей «студии Квартал-95».

Да и вчера на встрече Владимир Зеленский снова то ли посмеивался, то ли подсмеивал Лукашенко. Не стеснялся недавно избранный президент Украины поправлять опытного «коллегу».

– Вы знаете Владимир Александрович, эта площадка регионов России

– Украины…

Коллеги из «Квартал-95» так объяснили хорошее настроение президента Украины:

«Решил пригласить к нам, а не самому ехать в Беларусь, потому что, как известно, Александр Григорьевич всех своих гостей тут же тянет в поле копать картошку, косить сено или собирать арбузы».


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