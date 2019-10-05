Здоровье Лукашенко пошатнулось? 1 5.10.2019, 8:59

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События последней недели вызывают много вопросов.

Не на родной земле началась и не на родной земле закончится «рабочая неделя» Лукашенко, сообщает «Белсат».

Сначала – визит в Армению, сейчас – в Украину. Во время первого стало ясно, что правитель Беларуси не в лучшей форме, во время второго, что… И действительно – что?

Одно событие, один человек, а восприятие одного и того же факта можно сделать абсолютно разным. Сравним, как показали визит Лукашенко в Ереван армянские и белорусские государственные СМИ.

В начале недели – визит в Армению, в конце – в Украину на встречу с Владимиром Зеленским.

«Мы давно знакомы, правда, заочно, а сегодня вживую встречаемся здесь».

Знакомство не вживую выглядело так:

«Дорогие друзяки, меня зовут Александр Григорьевич Лукашенко» – шутил когда-то Зеленский в своей «студии Квартал-95».

Да и вчера на встрече Владимир Зеленский снова то ли посмеивался, то ли подсмеивал Лукашенко. Не стеснялся недавно избранный президент Украины поправлять опытного «коллегу».

– Вы знаете Владимир Александрович, эта площадка регионов России…

– Украины…

Коллеги из «Квартал-95» так объяснили хорошее настроение президента Украины:

«Решил пригласить к нам, а не самому ехать в Беларусь, потому что, как известно, Александр Григорьевич всех своих гостей тут же тянет в поле копать картошку, косить сено или собирать арбузы».