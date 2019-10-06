В Москве горело здание российского МИД 8 6.10.2019, 12:21

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Фото: ЕРА

Во время пожара мог пострадать человек.

Вечером 5 октября загорелось здание министерства иностранных дел России, которое находится на Смоленской-Сенной площади в Москве. Об этом в Twitter проинформировала пресс-служба ведомства, сообщает gordonua.com.

"В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные", – сказано в сообщении.

❗ В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 5, 2019

Позже в МИД РФ добавили, что пожар, который был вызван коротким замыканием, локализован, в результате инцидента никто не пострадал.

❗️ Завершилось всё благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность! pic.twitter.com/1eHz0K0k8Z — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 5, 2019

Источники "Интерфакса" сообщали, что возгорание произошло в подвале здания. По данным собеседников агентства, во время пожара мог пострадать один человек.