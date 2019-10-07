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Автора канала «Страна для жизни» задерживали шесть экипажей ГАИ

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  • 7.10.2019, 7:45
  • 7,409
Автора канала «Страна для жизни» задерживали шесть экипажей ГАИ

Блогер провел в РОВД два часа.

После пикета по сбору подписей «Народной громады» в центре Минска милиционеры задержали видеоблогера Сергея Тихоновского, автора популярного Yotube-канала «Страна для жизни», сообщает «Белсат».

После этого его доставили в Ленинское РУВД столицы. Оттуда мужчина начал стрим на «YouTube», в котором рассказал, что на месте задержания было шесть экипажей ГАИ, а также ОМОН.

Как сообщает «Радыё Свабода», блогер провел в РОВД два часа.

6 октября Сергей Тихоновский вел стрим с легального митинга за Независимость, который провел Николай Статкевич на площади Свободы в Минске. На нем оппозиционеры призвали белорусов готовиться к защите независимости. Во время акции активисты «Народной громады» и участники их инициативных групп заявили, что снимаются с участия в выборах и сожгли удостоверения от Центризбиркома.


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