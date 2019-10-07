Андрей Шарендо: Пока на заводе в Бресте не поставлен крест — нужно протестовать 7.10.2019, 8:20

На заводе АКБ в Бресте идет полноценная работа.

Брестские чиновники проигнорировали высказывание Лукашенко на праздновании 1000-летия города о том, что он на стороне людей. Активисты заявляют, что на заводе – полноценная работа, сообщает «Белсат».

Более полутора лет на площадь Ленина в Бресте каждое воскресенье приходят противники аккумуляторного завода. Они кормят птиц и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Противники завода вышли на площадь и сегодня: говорят, что будут кормить птиц, пока предприятие не закроют окончательно.

«Когда будет повешен на коробку аккумуляторного завода замок, когда будут опечатаны ворота и проходная аккумуляторного завода, тогда мы перестанем сюда ходить», – говорит противник строительства завода Константин Остапук.

«Лукашенко многое говорит, много врет, веры ему за 25 лет правления нет никакой. Еще раз повторяюсь, пока на заводе не поставлен крест, надо выходить на улицы и добиваться своего», – добавляет другой протестующий, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

Упоминание Лукашенко не случайно. Ровно месяц назад он во время поздравления брестчан с 1000-летием высказался по поводу ситуации вокруг аккумуляторного завода, заявив, что он на стороне людей. Но, по словам активистов, за это время глобально ничего не изменилось.

«Или органы власти просто саботируют начинания Лукашенко и его поручения, или есть какое-то распоряжение, о котором мы не знаем. Такой вывод я делаю на основании тех писем, которые мы сейчас видим. Особенно удивляет позиция министерства природы и охраны окружающей среды РБ которое пытается замылить факты превышения выбросов», – говорит противник завода Дмитрий Бекалюк.

Еще до заявлений Лукашенко были высказывания чиновников о том, что вопрос с заводом надо решить, а председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в июне даже приостановил работу предприятия. Но как свидетельствуют активисты свинцовой вахты, «АйПауэр» работает.

«Здесь каждое утро приезжают рабочие, привозит бус, было около 30 человек. Сейчас их немного меньше, были шумы, мы слышали, не могли понять в чем дело. Воду сливают, что-то сливают. В принципе полноценный рабочий день», – добавляет активистка свинцовой вахты Наталья.