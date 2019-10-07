В России юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина 33 7.10.2019, 15:43

3,880

На колени встало более 200 человек.

Глава Тывы Шолбан Кара-оол выложил на своей странице «ВКонтакте» видеопоздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком.

При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба. В ролике юнармейцы также несколько раз выкрикивают фразу «С днем рождения!».

Как рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак, дети подготовили поздравление самостоятельно.