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В России юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина

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  • 7.10.2019, 15:43
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В России юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина

На колени встало более 200 человек.

Глава Тывы Шолбан Кара-оол выложил на своей странице «ВКонтакте» видеопоздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком.

При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба. В ролике юнармейцы также несколько раз выкрикивают фразу «С днем рождения!».

Как рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак, дети подготовили поздравление самостоятельно.


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