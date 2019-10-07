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NEXTA: Руководство детского дома в Мозыре оформило «гуманитарку» на своих родственников

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  • 7.10.2019, 15:55
  • 3,353
NEXTA: Руководство детского дома в Мозыре оформило «гуманитарку» на своих родственников

Блогер раскрыл факт воровства у детей.

Есть в Германии город Вупперталь, добрые жители которого отправляют гуманитарные посылки пострадавшим от Чернобыля детям. А в Беларуси есть город Мозырь, где работает Социально-педагогический центр, администрация которого присылает добрым вуппертальцам списки самых нуждающихся, пишет Telegram-канал NEXTA.

Однако если сравнить список с составом руководства самого СПЦ, найдете массу занятного. Например, его директор - Алла Шмидт. А в списке "обездоленных" детей фигурирует 17-летний Матвей Шмидт. Может, просто однофамилец? А у замдиректора СПЦ Нины Перепечи в списке однофамильцев аж трое! Это 7-летний Матвей Перепеча, 8-летняя Ксения Перепеча и еще одно дитя Чернобыля - 88-летняя Валентина Перепеча. Завхоз СПЦ Елена Клеменя поскромнее: однофамилица лишь одна - 8-летняя Калерия Клеменя. Но, говорят, фигурирующие в списке 12-летний Захар и 62-летний Алексей Шаблинские - близкие родственники.

Вероятно, Миноборазования Беларуси могло бы поставлять в научные лаборатории мира уникальных крыс. Которые не нажираются и не лопаются вообще никогда.


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