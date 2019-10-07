В США презентовали электрический вертикальный самолет 2 7.10.2019, 20:18

1,782

Фото: самолет Heaviside (facebook.com/igate)

Самолет способен развивать скорость в 322 км/ч.

В США компания Kitty Hawk презентовала новый электрический самолет Heaviside (HVSD), который способен совершать вертикальный взлет. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Aviation Today.

Сообщается, что самолет HVSD способен вместить лишь одного человека. Он в три раза легче, чем легкомоторный самолет. Самолет работает на шести пропеллерах и шести электрических двигателях. Электросамолет способен развивать скорость в 322 км/ч и пролететь 88,5 км. Максимальная высота полета составляет 183 м. Также Heaviside обладает низким уровнем шума, который в сто раз ниже обычного вертолета.