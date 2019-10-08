Что и за сколько можно купить на минской ярмарке 7 8.10.2019, 15:44

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Фото: Myfin.by

Журналисты сравнили цены.

Ежегодно в белорусских городах проходят осенние сельскохозяйственные ярмарки. Сколько денег можно оставить в кошельке, если посетить главную ярмарку в столице – узнал myfin.by.

Главная ярмарка страны

В Беларуси в конце сентября начинают работу сотни ярмарок, на которых белорусы активно закупаются не только овощами и фруктами, но и мясом, молочкой и другими товарами. Главной в Минске уже не первый год становится ярмарка у «Чижовка-Арены». В отличие от других районных она проходит два выходных дня, а не только по субботам, и на нее централизованно съезжаются производители со всех регионов страны. Это дает максимально широкий выбор и конкурентные цены.

Торговаться можно

Мест на стоянке не найти – сотни минчан приезжают, чтобы закупиться картошкой–морковкой–капустой и другими товарами, обнаружить которые на минских рынках все сложнее. В том числе потому, что этих самых рынков не становится больше, в отличие от сетевых магазинов.

Выбор фруктов-овощей на ярмарке довольно широкий

Ярмарка делится на две части – ту, где продукцию предлагают РайПО со всей страны, и вторую, в два раза большую, где торгуют фермеры, дачники, садоводы–огородники, ИП, перекупщики. И если в первом случае цены фиксированные, то покупая у частников, вы можете поучаствовать в нескучном аттракционе «а поторговаться?»

Дешевле, чем в супермаркетах

Пройдясь по рядам, можно сделать вполне себе обоснованный вывод – даже стартовые цены (до того, как начнешь торговаться) ниже, чем в любой из минский сетей. А уж выбор!

Тем, кто делает покупки в нескольких магазинах, несложно понять, что заехать на стоянку «Чижовка–Арены» стоит. Вот цены и выбор в мясных рядах РайПО:

Волковыск: колбаса сырая «Деревенская», колбаски «Любительские» – по 7,15 BYN, фарш «Селянский» – 5,99 BYN; говядина: духовая – 9,50 BYN, котлетное мясо – 8,50 BYN, спинная часть – 5,20 BYN; свинина: шея – 11,80 BYN, для запекания – 9,80 BYN, грудинка – 7,63 BYN.

Зельва: колбаса сырая «Вясковая» – 9,52 BYN, свинина «По–крестьянски» – 7,99 BYN, «Кулинарная» – 8,50 BYN, сало – 8,60 BYN, фарш свино–говяжий – 6,77 BYN, рулька – 3,83 BYN; баранина – 11,00 BYN.

Светлогорск: колбаса «Деревенская» – 9,29 BYN, «Купеческая» – 9,99 BYN, фарш свиной – 7,99 BYN, свинина – 5,99 BYN, говядина: тазобедренная часть – 12,79 BYN, котлетное мясо, – 8,99 BYN.

Цены на ярмарке порадуют экономных граждан

Горки: сало «по–украински» – 12,59 BYN, мясо гуся – 8,00 BYN, утки – 7,00 BYN, индейка – 11,40 BYN, баранина – 11,50 BYN; свинина: шея – 11,50 BYN, грудинка – 7,90 BYN, ребра – 5,80 BYN, рулька – 3,90 BYN, суповой набор – 2,90 BYN; говядина: язык – 13,98 BYN, котлетное мясо – 9,70 BYN, длинная мышца – 12,70 BYN, фарш – 6,88 BYN, печень – 6,70 BYN, почки – 2,40 BYN.

Барановичи: говядина: язык – 14,30 BYN, для жарки, «Деликатесная», – по 11,00 BYN, «Кулинарная» – 6,70 BYN, печень – 5,72 BYN, сердце – 2,82 BYN, почки – 2,00 BYN, легкое – 1,67 BYN, фарш «ассорти» – 5,70 BYN, говяжий – 5,90 BYN, колбаса свиная – 10,85 BYN, колбаса куриная с салом – 7,90 BYN, свинина: для отбивных – 11,97 BYN, рулет – 9,95 BYN, рагу – 5,63 BYN, набор для щей – 2,14 BYN.

Чериков: фарш «Экстра» – 6,60 BYN, «Домашний» – 6,95 BYN, купаты «Восторг» – 5,10 BYN, купаты «Люкс» – 6,70 BYN, колбаса «Домашняя» – 7,00 BYN, колбаса «Любимая» – 6,85 BYN, свинина «Кулинарная» – 8,80 BYN, тазобедренная часть – 9,50 BYN.

Слуцкий рынок: колбаса «Хуторская» – 3,96 BYN, фарш «Деликатесный» – 8,40 BYN, говядина: язык – 15,83 BYN, тазобедренная, длиннейшая части – по 12,00 BYN, лопаточная – 10,50 BYN, грудная, реберная части – по 7,85 BYN, рулька – 5,50 BYN, почки – 3,27 BYN, набор для бульона – 2,44 BYN, легкое – 2,18 BYN; свинина: полендвица – 12,50 BYN, шея – 11,90 BYN, лопатка, тазобедренная часть – по 9,50 BYN, в разрубе – 6,95 BYN, шпик – 7,70 BYN, сердце – 5,52 BYN, уши – 5,50 BYN, почки – 4,62 BYN, реберные пластины – 4,49 BYN, рагу – 4,62 BYN, рулька – 3,75 BYN, набор для бульона – 2,18 BYN, ноги – 1,66 BYN, голова – 1,06 BYN.

Такой выбор можно найти далеко не в каждом сетевом магазине.

У частников почти всегда дешевле

Цены на овощи и фрукты в райпо и у частников различаются, и в большинстве случаев у госторговли ценники «весят» чуть больше. Но есть и исключения – картофель, свекла, огурцы, мед, клюква, соленья. Для простоты восприятия мы решили объединить в одну таблицу самые ходовые осенние товары:

У представителей большинства областей можно купить не только виноград (синий – по 2,40 BYN, зеленый – по 3,00–3,50 BYN), но цветную капусту – 2,20 BYN, острый перец – 6,75 BYN, дайкон – 2,42 BYN. Отдельного упоминания достойны соленые лисички – 8,50 BYN, соленые помидоры – 2,00 BYN, квашеная капуста – 2,00–2,30 BYN и черноплодная рябина – 4,25 BYN. Чего–чего, а ее в супермаркете точно не найдешь.

Самая дешевая «молочка» в городе

А вот в рыбном «отделе» выбор скуднее, но зато почти весь «улов» весело прыгает – то в лотке, то в пакете: карп – 3,00–4,54 BYN, толстолобик – 3,40–3,62 BYN, амур – 4,50 BYN, карась – 2,50 BYN, щука – 6,75 BYN, стерлядь – 15,25 BYN, осетр – 17,56 BYN. Если живая рыба – не ваш вариант, можно унести рыбку в консервированном виде – карп – 2,50–2,77 BYN, толстолобик – 2,20–2,29 BYN за банку. Или же сосредоточиться на «пивном» наборе: вяленая рыба-густера – 7,22 BYN, лещ – 8,20 BYN.

Если рядом с цистернами для перевозки рыбы ажиотажа не наблюдается, то в молочных рядах – аншлаг. И неудивительно – где вы еще сможете приобрести 5%-й творог по 3,50 BYN за кг? Хозяйки (а их большинство на ярмарке) активно берут и другие молочные продукты, так как ценник на них им хорошо знаком, и сравнение не в пользу даже самых «демократичных» сетей.

Дешевле, чем в магазине, и яйца, за которыми очереди сразу в несколько точек: С1 –1,50–1,60 BYN, Д1 – 1,65–1,90 BYN, Д0 – 2,00–2,20 BYN.

Цены различаются в 1,5 раза

Но все же серьезное преимущество ярмарки перед магазином не в том, что тут дешевле – хотя можно и поторговаться. Дело в том, что пройдясь по рядам можно сразу найти нужный товар по устраивающей цене – так как даже одинаковые с виду продукты отличаются по цене в полтора раза.

К примеру – кабачки (0,50–1,50 BYN), тыква (1,50–2,50 BYN), баклажаны (1,30–2,80 BYN), кукуруза (0,50–1,20 BYN), слива (2,00–3,50 BYN), цветная капуста (2,20–3,00 BYN) и многие другие товары, лежащие едва ли не на соседних прилавках, и выглядящие как будто они росли на одной грядке почему-то стоят по-разному.

Главный козырь

Основное преимущество ярмарки – широта ассортимента. Где вы еще найдете в эту пору клубнику? Пахнущую не пластиковой упаковкой, а летом. «Откуда ягода», – интересуюсь у моложавой дамы. «Тут рядом росла – 40 километров от Минска. По 8 мелкая, по 15 – крупная, – без пауз отвечает Оксана, добавляя – голубику по 20 не хотите взять? Очень полезная». Но, уже видев ту же лесную ягоду по 15, отказываюсь.

То тут, то там на лотках лежат лавровые «веники» – по 2-2,5 BYN, зелень (лук, укроп, петрушка) – по 0,70–1,00 BYN за 100 грамм, а вот лесной орех продается всего в двух местах, по 13 и 15 BYN.

Если не торопиться, можно найти самые выгодные цены

В одном месте можно закупиться восточными сладостями: курага – 8-10 BYN, инжир – 8 BYN, изюм – 6-12 BYN, чурчхела – по 3 BYNза штуку, халва – по 6,90-13 рублей за кг. На другом ряду еще один полезный продукт – тыквенные семечки: жареные – по 8 BYN, сушеные – 7 рублей. Есть и сушеные яблоки – 5 BYN, груши – 4 BYN, боярышник – 10 BYN. Уверенно соперничают с ценой в супермаркете рассыпные чаи – по 5 рублей за 100 грамм, чуть поодаль – полсотни различных приправ – от 1,5 до 3 BYN «за три колпачка», сушеные белые грибы – 25 BYN за литр.

От рассвета до заката

Хоть торговля почти у всех идет бойко, вдруг слышу, как один из продавцов жалуется покупателю: «Омоновцы ходят и штрафуют всех, кто после четырех торгует. Ну почему нельзя хотя бы до шести ярмарку сделать? У меня 110 рублей на солярку уходит, чтобы из Столина сюда добраться и вернуться домой: 700 километров, а машина берет 10 на сотню».

Оказалось, Алексей приезжает к «Чижовка–Арене» каждую неделю и не первый год. По его словам, такие поездки даются все сложнее – «Не молодею. А ведь хочется заработать, не только потратить на топливо. А если в гостиницу соседнюю пойти, то можно и не ехать – потому что больше в Минске оставишь, чем заработаешь. Вот и спим в машинах своих», – сетует Алексей.

Но отклика у проходящей мимо покупательницы не находит: «Ребята, если бы не было выгодно, не ездили бы вы сюда». Действительно, на ярмарке – выгодно всем.