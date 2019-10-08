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Леонид Заико: Лукашенко уже нигде не принимают

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  • 8.10.2019, 18:30
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Леонид Заико: Лукашенко уже нигде не принимают
Леонид Заико

В Кремль он приезжает как фигура молодого человека, стоящего на остановке возле нархоза на Свердлова.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико напомнил, что во время президентской кампании в Украине Александр Лукашенко промоутировал Петра Порошенко, передает «Салiдарнасць».

— На месте Зеленского, конечно, руки подавать нельзя было, потому что он явно выступил в поддержку бывшего президента, — заметил экономист в программе Примус. — Александру Григорьевичу скучно. Ему не с кем говорить вообще в Минске. В Кремль он приезжает как фигура молодого человека, стоящего на остановке возле нархоза на Свердлова. В скверике стоит такой, руку протянувши. ...Куда ему еще ехать. Нигде не принимают.


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