Суверенный чебурнет 5 Телеграмм-канал «Запретное мнение»

1.11.2019, 11:00

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Что ждет Россию?

С сегодняшнего дня вступает в силу закон о «суверенном интернете»(более известным, как «чебурнет»).

Кардинальных изменений прямо «здесь и сейчас» ждать не стоит. Данный карательный закон носит рамочный характер и определяет лишь основы цензуры российского сегмента сети, а то, как проект будет работать на практике, зависит от еще не установленных подзаконных актов и развития технологий.

Грубо говоря: закон еще не готов.

При этом, если вдруг в каких-то регионах начнутся стихийные массовые акции протеста, там, вполне возможно, отключение либо мобильного интернета, либо в целом интернета — и это будет происходить уже в соответствии с законом о «суверенном интернете».

У Роскомнадзора с сегодняшнего дня появляются полномочия по маршрутизации трафика, поэтому данное ведомство сможет давать указания, в каких случаях и куда направлять сигнал интернета, если будет объявлено, что «ситуация является угрозой национальной безопасности».

Еще одним негативным последствием вступления в силу закона «о суверенном интернете» может стать ощутимое падение скорости интернета для конечного пользователя.

Интернет станет низкого качества из-за оборудования, которое должно анализировать весь трафик, а развертывание данных систем в свою очередь, увеличит и стоимость тарифов на интернет.

В случае установки всего необходимого оборудования и реализации карательного закона «о суверенном интернете» хотя бы наполовину, блокировки станут совершенно неожиданными и непредсказуемыми.

Сейчас, когда мы видим, что что-то блокируется, эта информация доступна, ее можно проанализировать. В случае же если будут установлены приборы технических средств противодействия угрозам, блокировки станут непрозрачными, и будет непонятно, если что-то где-то сломалось, как и когда все это будет исправлено.

Фактически Роскомнадзор сможет отключать интернет по собственному желанию. Для этого вся процедура и затевалась.

Телеграмм-канал «Запретное мнение»