Как после длинных выходных вернуться на работу бодрым 10.11.2019, 8:23

Советы специалиста.

Четыре выходные не всегда позитивно сказываются на организме человека. Если заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, умеренно есть и не пить алкоголь, то все должно быть хорошо. А если наоборот? Терапевт медицинского центра «ЛОДЭ» Натэлла Байрамова рассказала, как несмотря ни на что вернуться в понедельник на работу бодрыми, пишет tut.by.

Что делать, если в выходные выпивали

Чтобы быть здоровым, алкоголь вообще лучше не употреблять. Тем более, что все люди на него реагируют по-разному.

— Реакция на алкоголь определяется генетически обусловленным устройством ферментных систем человека. Это активность ферментов, расщепляющих молекулы этанола и продукта его неполного окисления — ацетальдегида, который и вызывает синдром похмелья, — объясняет Натэлла Байрамова.

Также есть гендерные различия реакции на алкоголь. У мужчин алкоголь начинает расщепляться уже в желудке, поэтому в кровь попадет меньше, чем выпито. У женщин в желудке фермент алкогольдегидрогеназа отсутствует, и все выпитое спиртное попадает в кровь, а затем в печень и только там подвергается расщеплению. Именно поэтому женщины быстрее, чем мужчины, пьянеют и у них быстрее формируется алкогольная зависимость.

Специалист отмечает, что чрезмерное употреблении алкоголя нередко вызывает тяжелый панкреатит, от которого человек может умереть. Многократная рвота — частый спутник алкогольного отравления, и она вызывает разрыв слизистой пищевода с тяжелым кровотечением, приводящим к смерти.

— Каждый год люди умирают от тяжелого алкогольного панкреатита. Кроме этого есть такое понятие — «праздничное сердце». Это когда под влиянием большого количества выпитого алкоголя возникает фатальное нарушение ритма, и человек внезапно погибает. На фоне чрезмерного употребления алкоголя обостряются все сердечные болезни. Доказано, что даже малые дозы алкоголя провоцируют развитие фибрилляции предсердий у предрасположенных к этому людей в любом возрасте. Это достаточно тяжелое нарушение сердечного ритма, которое не всегда поддается лечению даже применением современных технологий. Хочу подчеркнуть, что по критериям ВОЗ, употребление 150 мл сорокоградусного напитка одномоментно, например, за один вечер, относится к разряду экстремального! К большому сожалению, у нас принято употреблять гораздо более высокие дозы алкоголя. И это большая беда, — говорит Натэлла Байрамова.

Терапевт отмечает, что некоторые люди могут выпить много, но не опьянеть. Это говорит о том, что у них высокая скорость расщепления молекул алкоголя, то есть высокая активность алкогольдегидрогеназы. Но будет ли у такого человека похмелье, зависит от того, как работает другой фермент — ацетальдегиддегидрогеназа. Если он тоже работает быстро, то похмелья не будет, а если медленно, то оно гарантировано, так как в организме накопится много нерасщепленного ацетальдегида, являющегося ядом.

Похмелье — это отравление продуктами распада алкоголя. Если у человека нет зависимости от алкоголя, то утренний дополнительный прием алкоголя ему не принесет облегчения, а наоборот, усугубит состояние. Если же человек с утра после вечеринки хочет похмелиться, то это уже признак алкогольной зависимости.

Если на протяжении длинных выходных активно выпивать, то это очень плохо отразится на состоянии здоровья, и надо хотя бы в воскресенье воздержаться от приема алкоголя, чтобы привести себя в порядок и восстановить трудоспособность.

Если же вечеринка с выпивкой намечена на воскресенье накануне рабочей недели и нет желания и решимости провести общение с друзьями в трезвости, то медик рекомендует не полагаться на «авось» и заранее предпринять некоторые действия для уменьшения вредных последствий.

Во-первых, нужно плотно поесть до застолья, желательно съесть что-то жирное, тогда алкоголь будет хуже всасываться. Во-вторых, иметь ввиду, что в некоторых видах алкоголя есть красители. Вещества, содержащиеся в красном вине, портвейнах, крепленых винах, дополнительно усиливают негативное влияние на организм ацетальдегида. В-третьих, после вечеринки попытаться искусственно вызвать рвоту, чтобы удалить из желудка еще не всосавшийся алкоголь. В-четвертых, после этого нужно выпить побольше крепкого чая, чтобы компенсировать вызываемую алкоголем дегидратацию. И в-пятых, можно принять что-либо из сорбентов.

Затем желательно хорошо выспаться. Если утром неприятные симптомы — головокружение, головная боль, слабость, тошнота — не прошли, то нужно постараться пить побольше воды маленькими глотками. Также можно употреблять специальные солевые растворы для компенсации потерянных электролитов. Хорошо помогает сытный завтрак, например, горячий борщ, который надо приготовить накануне вечеринки.

…А если переели?

Во время длинных выходных не избежать застолий. А во время переедания кровь притекает к желудку и уходит от мозга, а это значит, что трудоспособность уменьшается.

Конечно, лучше всего не переедать, но если застолье случилось, то во время него нужно принять какое-нибудь пищеварительное ферментное средство. Иначе после обильного приема пищи будет и вздутие, и, возможно, диарея, и рвота, потому что желудок не будет справляться с избытком пищи. Крайняя, но эффективная мера — после употребления чрезмерного количества пищи искусственно вызвать рвоту, чтобы уменьшить нагрузку на органы пищеварения и предотвратить развитие заболеваний.

… И четыре дня абсолютно ничего не делали?

Если все четыре выходные вы просто ничего не делали, а только ели, смотрели фильмы и лежали на диване, то перед работой в понедельник нужно принять душ, сделать зарядку и выпить чашечку кофе. Это поможет взбодриться. Также хорошо действуют в этом случае препараты янтарной кислоты, однако их нужно принимать только по рекомендации врача.