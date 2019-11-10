Рэпер Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США 10.11.2019, 13:03

Главный пункт программы — создание множества рабочих мест в стране.

Американский рэпер Канье Уэст во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году, сообщило 7 ноября издание The Hollywood Reporter.

Заявление Уэста зрители встретили смехом. Рэпер сказал, что смеяться тут не над чем, так как он и команда могли бы создать много рабочих мест. Он также отметил, что на президентском посту боролся бы с дискриминацией, расизмом и выступал за "расширение экономических прав темнокожего населения".

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года, следующие – в 2024 году.