Партия КХП-БНФ провела памятное шествие к Лошицкому яру 10.11.2019, 15:08

Участники несли транспарант «Дзяды» и бело-красно-белые флаги.

Около 50 человек приняли участие в памятном шествии к Лошицкому яру — месту расстрела жертв сталинских репрессий, сообщает БелаПАН.

Акция, по традиции организованная Консервативно-христианской партией — БНФ и санкционированная городскими властями, началась 10 ноября в 12.30 от Минского городского дворца культуры (бывший ДК камвольного комбината).

Участники несли транспарант «Дзяды», бело-красно-белые флаги, флаги КХП-БНФ и оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия».

Митинг в Лошицком яру продолжался около часа. На нем выступили заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький и другие члены партии. Было зачитано обращение находящегося в эмиграции лидера КХП-БНФ Зенона Позняка.

Шествие и митинг в Лошицком яру КХП-БНФ традиционно проводит спустя неделю после аналогичной акции в Куропатах. Обе акции приурочены ко дню поминовения предков «Деды».

Лошицкий яр — урочище возле микрорайона Лошица в Минске, где в 1937—1941 годах органы НКВД проводили массовые расстрелы. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам Зенона Позняка, там было захоронено от 7 до 10 тыс. репрессированных.