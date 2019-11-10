У меня для вас хорошая новость! 1 10.11.2019, 18:31

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Евгений Афнагель

Жизнь - не компьютерная игра.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель обратился к белорусам.

Пресс-служба «Европейской Беларуси» приводит текст обращения:

- Добрый день, друзья! Меня зовут Евгений Афнагель, я - координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».

У меня есть для вас хорошая новость. Наш народ выходит из состояния апатии, к людям возвращается уверенность, смелость и вера в свои силы. Последнее свидетельство этого - яркая встреча зрителей фильма блогера NEXTA «Лукашенко. Уголовные материалы».

Фильм уже посмотрели 2 миллиона белорусов. Свободные люди, зрители фильма встретились на площади Свободы. Люди любящие Беларусь, вместе искали ответ на вопрос, который волнует каждого - #чтодальше? Я глубоко убежден, что дальше мы обязаны брать ответственность за нашу страну на себя.

Другой родины у нас нет, другой жизни у нас тоже не будет. Жизнь - не компьютерная игра, в которой можно проиграть, обнулиться и начать все заново, поэтому мы должны действовать именно сейчас. Так, как это делают свободные люди по всему миру.

Мы же свободные люди? У нас есть чувство собственного достоинства? У нас есть смелость говорить то, что мы думаем?

Обсуждение, дебаты, дискуссии - это то, чем отличаются настоящие выборы в нормальных странах. Так должно быть и в Беларуси. Надеюсь, диктатору, который на днях собрался лететь в Австрию выпрашивать новые кредиты, там об этом тоже напомнят.

Я предлагаю продолжить обсуждение и приглашаю вас на Встречу свободных людей в Минске. Присоединяйтесь, давайте вместе говорить о нашем будущем. Пусть это станет доброй традицией.

Приходите в ближайшую пятницу, 15 ноября в 18 часов на площадь, которая когда-то называлась Центральной, которая сегодня зовется Октябрьской, а в будущем будет носить имя, которое ей дали участники палаточного городка 2006 года — Площадь Кастуся Калиновского.

Участие во Встрече свободных людей, которая будет абсолютно легальной и законной уже подтвердили многие блогеры, активисты, общественные деятели, политики. На встречу мы пригласим дипломатов, наблюдателей от международных организаций, журналистов, которых в этот день в Минске будет очень много.

Свободные люди, мы ждем вас!