На что идут деньги из фонда Лукашенко? 6 11.11.2019, 8:33

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Европейские игры и непонятные мероприятия.

Комитет Госконтроля опубликовал итоги аудита исполнения бюджета за 2018 год. Заключение КГК – единственный источник, где можно найти хоть какую-то информацию по резервному фонду Лукашенко, сообщает «Завтра твоей страны».

За последние годы фонд Лукашенко больше всего был на слуху в конце 2017-го, когда проект республиканского бюджета был опубликован на в Фейсбуке и он по решению Лукашенко был отправлен на доработку.

В итоге получилось сравнить варианты «до» и «после», и, помимо прочего, оказалось, что размер фонда Лукашенко на 2018 год был увеличен почти в три раза – с 442 млн до 1,2 млрд рублей.

Это породило множество домыслов относительно того, на что же потратят шальные деньги. Одной из самых популярных версий было повышение зарплат бюджетников. А достоверный ответ на этот вопрос мы можем узнать только сейчас.

Теория и практика

Резервные фонды Лукашенко и правительства могут создаваться в соответствии со ст.42 Бюджетного кодекса и закладываются в республиканский бюджет. При этом фонд Лукашенко регулируется отдельной статьей Бюджетного кодекса – номер 43. Там говорится, что средства фонда расходуются на основании решений Лукашенко, и при этом размер фонда, «как правило, не может превышать 1 процента доходов республиканского бюджета».

«Как правило» – размытая формулировка, никого ни к чему не обязывающая, но если мы вернемся к статье 42, то увидим, что общий размер всех резервных фондов в республиканском бюджете не может превышать 2% доходов бюджета за вычетом доходов целевых бюджетных фондов. Тут уже никаких допущений не делается, два процента — и точка.

На практике же нормы, прописанные в Бюджетном кодексе, соблюдаются не всегда. За последние 4 года (именно столько отчетов КГК сейчас имеется в открытом доступе) в половине случаев правило нарушалось.

Так, в 2018 году плановый размер фонда Лукашенко составлял 1,2 млрд рублей или 6% от плановых доходов республиканского бюджета за вычетом целевых фондов. На практике денег было потрачено меньше, 517 млн рублей. Однако и это немало: через фонд Лукашенко прошло 2,2% фактических доходов бюджета.

В 2016 году изначально все планировалось по правилам. Фонд Лукашенко должен был составить скромных 120 млн рублей. Но по факту из фонда потратили 862 млн или 5,1% доходов бюджета. Значительно больше, чем допускает Бюджетный кодекс.

Год Плановый объем Резервного фонда Президента, тыс руб Фактически использовано, тыс руб Доля Резервного фонда Президента в общих фактических доходах республиканского бюджета (за вычетом целевых фондов), % 2020 (неофициальная информация) 244 100 N/A N/A 2019 209 729 N/A N/A 2018 1 201 100 516 919 2,2% 2017 126 360 66 689 0,3% 2016 120 000 861 861 5,1% 2015 112 000 80 649 0,5%

На что уходят деньги

Из года в год в структуре расходов резервного фонда повторяются три одинаковые статьи:

Капитальное строительство и строительство социально значимых объектов (за период с 2015 по 2018 гг. – от 62 до 200 тысяч рублей в год)

Стимулирование достижений в области науки, спорта, искусства – это всевозможные премии, стипендии, поддержка талантливой молодежи (за период с 2015 по 2018 гг. – от 2,5 до 3,7 тысяч рублей в год)

Международный обмен детей, направленных на оздоровление. Тут спонсируют отдых и лечение иностранных детей – из Китая, Японии, Сирии (за период с 2015 по 2018 гг. – от 115 до 2135 тысяч рублей в год)

Как уже отмечалось выше, решение о расходовании средств фонда принимает Лукашенко, и время от времени к этому списку добавляются и другие нужды. Давайте посмотрим, какие.

2015 – выставка, войска и картины

Чтобы Беларусь приняла участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2015», из фонда Лукашенко было потрачено 1 162 500 рублей (733 тысячи долларов).

Еще 217 тысяч рублей (137 тысяч долларов) ушло на возмещение НДС за ввезенные картины художников Парижской школы, материально-техническое обеспечение внутренних войск и «отдельные мероприятия».

2016 – поддержка ФСЗН

В 2016 году расходы фонда Лукашенко были самые большие – свыше 800 млн рублей. При этом изначально фонд планировался куда более скромным, всего 120 млн. Но уже в феврале был принят указ №76, в соответствии с которым фонд получил дополнительные 800 млн рублей за счет запланированного дефицита бюджета.

Ну а потом почти вся эта сумма (а точнее – 796,1 млн рублей или 400 млн долларов) ушла в ФСЗН на выплату пенсий и пособий.

Интересно, что при этом в бюджет изначально было заложено финансирование для ФСЗН в сумме 581 млн рублей, но для «латания дыр» этой суммы, по всей видимости, не хватило.

2017 – ничего лишнего

В 2017 году решения Лукашенко ограничились тремя стандартными направлениями расходов – строительство, поддержка талантов, оздоровление детей-иностранцев. Больше ничего.

2018 – Европейские игры, бюджетники и непонятные мероприятия

А вот и главная интрига – на что же были потрачены деньги, которые по чуть-чуть «отщипнули» от прочих статей бюджетных расходов и направили в резервный фонд.

Помимо трех стандартных для фонда направлений, имеем следующее:

Реализация мероприятий по подготовке и проведению II Европейских игр – 62 млн рублей

Повышение зарплат бюджетников – 221 млн рублей

Финансирование отдельных мероприятий – 28,1 млн рублей. Что за «отдельные мероприятия» – не уточняется, может быть все что угодно.

Как видим, гипотеза о том, что Резервный фонд был экстренно увеличен для того, чтобы повысить зарплаты работникам бюджетной сферы, отчасти оправдалась. Правда, потрачен на эти цели был далеко не миллиард.

За период с 2015 по 2018 годы из резервного фонда Лукашенко было потрачено в общей сложности 1,52 млрд рублей или 773 млн долларов в пересчете по среднему курсу за каждый год. Это примерно по 80 долларов с каждого жителя страны.

В будущем году, по пока неофициальным данным, объем резервного фонда составит 244 млн рублей. На что решит потратить эти деньги Лукашенко? Скорее всего, узнаем только через два года – когда КГК опубликует итоги очередного аудита.