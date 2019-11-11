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«Боливийская Ермошина» пыталась бежать из страны, притворившись мужчиной

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  • 11.11.2019, 10:01
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«Боливийская Ермошина» пыталась бежать из страны, притворившись мужчиной
Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Фальсификаторов задержали.

Полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Они намеревались бежать из страны, при этом Чоке «пыталась притвориться мужчиной, сообщает The Insider.

На данный момент за фальсификацию выборов арестованы 36 человек. Об этом сообщает телеканал Unitel. Решение об аресте членов избиркома было принято министерством внутренних дел в связи с их причастностью к выявленным нарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября.

Прокуратура Боливии начала расследование по фактам правонарушений: фальсификации документов, манипуляции информацией, сокрытии результатов, подлогов и потворства правящим кругам, а также несоответствия должностным требованиям.


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