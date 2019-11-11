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«Здесь ты не сможешь получить зачет за поход на хоккей»

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  • 11.11.2019, 11:34
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«Здесь ты не сможешь получить зачет за поход на хоккей»
Фото: Максим Малиновский / onliner.by

Подробности забастовки студентов в минском университете.

В Минском инновационном университете душно и тесно. Шестого ноября студенты МИУ узнали, что их вузу не продлят аккредитацию. Сегодня они собрались с плакатами и лозунгами. Молодые люди не хотят переводиться в другое учебное заведение. Николай Суша, ректор университета, говорит, что одной из главных причин отказа в продлении аккредитации вузу стала неподходящая литература в библиотеке. Один из студентов попросил поднять руки тех, кому не хватает учебников или они не подходят под программу. Никто не отреагировал, передает onliner.by.

Сейчас студенты выступают с трибун и рассказывают о том, как любят свой вуз и почему не хотят переводиться в другой. Одна из главных причин — нужно сдавать серьезную академическую разницу.

— Я много общаюсь с ребятами из других вузов, частных и государственных. И студенты рассказывают, что могут месяцами не ходить на пары. У нас такого нет, — говорит один из студентов.

— Здесь ты не можешь получить зачет за поход на хоккей, — подтверждает с трибуны еще одна студентка.


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