Обращение Ирины Халип к белорусам, которое не покажут по БТ 14 11.11.2019, 17:04

9,956

Ирина Халип

Диктатура рухнет. Вот увидите.

В ходе избирательной кампании власти испугались кандидата в депутаты Ирину Халип и отказали ей в регистрации. Cайт Charter97.org публикует выступление известной журналистки, которое не покажут по БТ.

Добрый день!

Меня зовут Ирина Халип. Я журналистка, бывшая политзаключенная и жена политзаключенного. Казалось бы, с таким опытом уже нечему удивляться. И тем не менее до сих пор не могу понять, как можно терпеть эту кондовую диктатуру 25 лет.

Сначала мне казалось, что все это не всерьез. Ну не может темный необразованный человек уничтожить страну, язык, прессу, самосознание народа. Возможно, в этом была ошибка: мы все думали, что это не всерьез. Наблюдали. Выжидали. Приспосабливались к новым условиям. Это ведь не может быть надолго, правда? А нужно было действовать уже тогда. Впрочем, и сейчас еще не поздно. Это для нас с вами прошла четверть века – огромный кусок жизни. А для Беларуси в исторических масштабах этот период правления бездарей – всего лишь краткий эпизод. Мгновение, после которого начнется история новой Беларуси – нашей с вами страны, а не вотчины колхозных оккупантов.

Я помню, как уничтожалась в нашей стране свобода собраний. Как арестовывали и отправляли в тюрьмы тех, кто выходил на улицы. Я помню, как убивали законодательную власть и выборы, как разгоняли Верховный Совет и заменяли его послушной, туповатой, не имеющей никаких полномочий палатой представителей. Я помню, как начинались фальсификации выборов, которые за четверть века стали нормой. Я помню, как люди переставали верить в то, что от них зависит будущее страны. Я помню, как убивали предпринимательство. Я видела, как уничтожается независимая пресса. Газеты, за которыми в девяностые стояли очереди в киосках, закрывались одна за другой: «Свабода», «Навины», «Имя», «Белорусская деловая газета». Потом режим начал убивать журналистов. Я просто напомню вам их имена. Дмитрий Завадский, Вероника Черкасова, Василий Гродников, Олег Бебенин. Их убийства не расследованы до сих пор, как и убийства политических оппонентов Лукашенко. Убийцы не наказаны. Да и как они могут быть наказаны, если сидят в резиденциях и кабинетах, опутанные, будто паутиной, властью, кровью, вседозволенностью? Разве могут они наказать сами себя? Нет, это наша с вами задача. Хватит ждать, пока прилетят пришельцы-освободители из космоса и сделают все за нас. Пора брать на себя ответственность. Вместе мы можем сделать нашу страну такой, из которой никому не захочется уезжать.

Я хочу, чтобы наша страна была счастливой. Мы бы грелись в лучах ее счастья.

Я хочу, чтобы наша страна была свободной. Мы бы знали, что жизнь наполнена смыслом.

Я хочу, чтобы наша страна была благополучной. Мы бы с легкостью жаловались на свои мелкие проблемы, понимая, что все они преодолимы.

Я хочу, чтобы наша страна была любимой своим народом. Мы бы засыпали с улыбкой.

Я хочу, чтобы наша страна была доброй. Мы бы знали: нам есть на что опереться.

А диктатура рухнет, иначе не бывало в истории, и сейчас не будет, вот увидите. Правда, мягкая восточная мудрость – сядь на берегу реки, и труп твоего врага однажды проплывет мимо – нам не подходит. Четверть века прошла, так что некогда рассиживаться - нужно действовать.

Жыве Беларусь! 25 лет мы произносили эти слова, чтобы убедиться: мы сами еще живы. Надеюсь, очень скоро мы сможем произнести их не как пароль, а так же естественно, как «доброе утро!». И утра действительно станут добрыми, и дни, и ночи. И жизнь. Правда, для этого придется поработать. Ну что, начинаем?.. Жыве Беларусь!

ВСТРЕЧА СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ: МИНСК, 15 НОЯБРЯ, 18:00, ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ.