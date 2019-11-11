Инициатор забастовки в минском вузе: Здесь много недомолвок 1 11.11.2019, 16:41

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Фото: tut.by

Федор Богданов рассказал, почему студенты устроили акцию протеста.

В Минском инновационном университете (МИУ) утром 11 ноября прошла забастовка, которую инициировало студенческое самоуправление вуза, передает naviny.by.

Участники акции протестовали против не продления Министерством образования аккредитации по пяти специальностям, на которых учится большинство студентов: «Программное обеспечение информационных технологий», «Экономика и управление на предприятии», «Правоведение», «Транспортная логистика», «Психология». Решение о не продлении аккредитации было принято 5 ноября.

На втором этаже главного корпуса вуза собралось около 200 студентов с плакатами «Мы заслужили дипломы», «МИУ не прошел аккредитацию или идеология не та?».

По словам одного из инициаторов акции Федора Богданова, когда студенты узнали о ситуации с лишением аккредитации, они приняли решение организовать забастовку и не пойти на занятия.

«На этих специальностях учится 1.600 студентов. Теперь они не аккредитованы, и если нашу апелляцию не удовлетворят, то университет не сможет нам выдать дипломы государственного образца. Нам обещают обеспечить перевод в другие вузы, но придется сдавать большую академическую разницу. Я учусь на последнем курсе, у меня преддипломная практика и госэкзамены. И что, мне теперь многое надо делать заново? Здесь много недомолвок. Если же апелляцию удовлетворят, тогда студенты продолжают учиться», — сказал Богданов.

Он отметил, что студенты специальностей, лишенных аккредитации, проверки комиссии прошли успешно.

«В решении не сказано, на каком основании нас лишили аккредитации. По моей специальности «Правоведение» проверку проходили две группы, 33 человека. Если бы не сдали хотя бы пять из них, то тогда специальность закрывается. Но сдали все. Все, что нужно было от нас, мы выполнили. Причем настолько хорошо, что комиссия запросила базу, как мы учились за прошедшие годы», — пояснил Богданов.

Преподаватели вуза считают, что решение было принято по формальным основаниям.

«В заключении комиссии не было указано, на основании чего не аккредитована специальность. Качество образования не проверялось, не было ни одного замечания ни по содержанию дипломных работ, ни курсовых проектов. Члены комиссии в этот раз не посещали занятия, не проверяли, насколько качественно ведется образование», — сказала БелаПАН проректор по научной работе Валентина Гедранович.

По ее словам, в данный момент готовится апелляция на решение Министерства образования о лишении аккредитации. Ее планируют подать 12 ноября. Окончательное решение будет принято в течение двух недель.

В свою очередь студенты намерены передать петицию в Министерство образования с призывом пересмотреть результаты аккредитации вуза.