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Моралес зовет за собой

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 11.11.2019, 17:34
  • 3,899
Моралес зовет за собой
Фото: ТАСС

Кремль потерял дар речи и сдвинул кепку на затылок.

Еще раздавалось на нашем конце света недовольное бухтение Марии Захаровой о положении дел в Боливии, а там, вдали, у «нашего человека» Эво Моралеса, эти самые дела шли все хуже и хуже.

И вот вечер, взорвался новостью – Моралес уходит в отставку. МИД России упал в многополярный обморок. Кремль потерял дар речи и сдвинул кепку на затылок.

Читаем о Боливии, а видим Россию. Все то же.

Просроченный президент, потащившийся на четвертый срок в нарушение закона. Манипуляции на выборах, объявленная воровская победа. Массовые протесты граждан после выборов. Столкновения с полицией.

Один в один Россия.

Но дальше дороги расходятся.

У боливийских путиных и памфиловых номер не прошел. Там народ стоял твердо, а военные и полиция сказали в итоге, Моралесу: «Аста ла виста, бэйби».

И Моралес тут же отпал. Стал неактуальным. Объявил об отставке. Порулил тринадцать лет — и хватит.

Теперь из антиамериканского фронта, который клепают путинские из африканских и латиноамериканских стран один, боливийский, боец вылетел. Вместо него образовалась дырка. Можно через нее свистеть о госперевороте и сплевывать под ноги Америке. Поздравляем.

Telegram-канал «СерпомПо»


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