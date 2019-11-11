Концерт Энрике Иглесиаса в Минске отменили 1 11.11.2019, 18:41

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Энрике Иглесиас

Билеты на концерт стоили от 93 до 354 рублей.

В Минске отменили концерт испанского певца Энрике Иглесиаса, назначенный на 3 декабря, пишет tut.by.

Билеты на концерт Энрике Иглесиаса стоили от 93 до 354 рублей.

Организацией шоу занималась болгарская фирма ART BG. Белорусский куратор концерта пояснил журналистам, что фирма-организатор обанкротилась.

"В эти выходные мне пришло письмо, в котором было сказано, что организатор концерта, болгарская фирма ART BG, обанкротился и концерты в Риге и Минске отменяются. Отмену концерта мне подтвердили и в "Минск-Арене", — рассказал он.

Первый (и пока единственный) раз Энрике Иглесиас выступал в Минске в 2009 году во Дворце спорта.