Опрос: Уровень доверия украинцев к Зеленскому изменился 11.11.2019, 19:03

1,066

Владимир Зеленский

Опубликованы данные соцопроса.

Украинцы стали меньше доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 11 ноября, передает gordonua.com.

Уровень доверия к президенту составляет 68,2%, а недоверия – 24,3%. Для сравнения: в октябре Зеленскому доверяли 70,5% граждан.

Разумков вызывает доверие у 52% украинцев (в октябре – 54,1%), а 31% граждан ему не доверяют.

Уровень доверия (34%) и недоверия (36,5%) к Гончаруку почти одинаковый. В октябре ему доверяли 36,4% украинцев.

Больше всего украинцы не доверяют Петру Порошенко (79%), Виктору Медведчуку (75%), Юлии Тимошенко (70%), Арсену Авакову (69%) и Юрию Бойко (68%).

Опрос проводился с 1-го по 7 ноября 2019 года, было опрошено 2015 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.