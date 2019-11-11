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Ученые назвали неожиданные признаки высокого интеллекта

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  • 11.11.2019, 19:25
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Ученые назвали неожиданные признаки высокого интеллекта

Высокий коэффициент интеллекта во многом способен помочь человеку добиться успеха.

В ходе многочисленных научных экспериментов ученые смогли установить неожиданные признаки, которые говорят о высоком IQ, пишет belnovosti.by.

1. Интеллектуальные люди обладают хорошим чувством юмора, умеют тонко шутить и оценивают чужие комедийные способности.

2. Вы начали самостоятельно читать книги в достаточно раннем возрасте, причем литература вам давалась вполне легко.

3. Психологам удалось установить, что высокий уровень тревожности зачастую сопровождает умных людей.

4. Способствует развитию интеллектуальных способностей постижение музыкального искусства.

5. Самый спорный признак – это использование левой руки в качестве основной. Как таким выводам эксперты пришли по той причине, что среди левшей было достаточно большое количество гениев.


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