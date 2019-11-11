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Помпео назвал противодействие РФ в Украине основной миссией США

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  • 11.11.2019, 21:18
Помпео назвал противодействие РФ в Украине основной миссией США
Майк Помпео
Фото: Reuters

Госсекретарь США упомянул также Сирию.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США продолжат оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии.

Об этом он сказал во время вступления в Южной Каролине, сообщает «Новое время».

«У нашей администрации есть основная миссия — противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии — ред) и достичь целей везде, где мы можем выявить вмешательство России», — сказал он.

Ранее Майк Помпео заявил, что США настроены оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.


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