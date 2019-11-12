Американец бросил в океан бутылку с посланием, а через девять лет ему пришел ответ 12.11.2019, 13:17

иллюстрационное фото

Удивительная история.

В августе 2009 года 10-летний Макс Вреденбург, живший на тот момент в небольшом городе Рокпорт к северу от Бостона, бросил в океан стеклянную бутылку со спрятанным в ней посланием. В письме мальчик коротко рассказал о себе: любит яблоки, животных, автомобили и пляжи, любимый цвет — голубой. Вреденбург попросил получателя написать ему на адрес, указанный в письме. Спустя 9 лет Вреденбург, уже будучи студентом массачусетского колледжа, наконец-то получил ответ, пишет «Медуза».

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq — māx (@VredenburghMax) November 8, 2019

«21 августа 2010 года я бросил в океан бутылку с посланием на пляже в Рокпорте, штат Массачусетс. 10 октября 2019-го мое письмо нашли на пляже во Франции. Взрыв мозга. Девять лет»

Отправителем оказался некий Г. Дюбуа. Из ответа следовало, что бутылка с посланием преодолела более шести тысяч километров; ее прибило к французскому пляжу. Дюбуа приложил к своему ответу карту с точным указанием места, где обнаружили бутылку, а также письмо 10-летнего Вреденбурга. «Ты сильно вырос за это время», — говорится в письме француза. Вреденбург выложил фотографии своего послания и ответа Дюбуа в твиттер. «Взрыв мозга. Девять лет», добавил студент.