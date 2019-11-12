Путин и мафия1
- 12.11.2019, 13:55
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Немецкий канал ZDF показал фильм о коррупции в России.
Те, кто в Германии поздно ложится спать, с часу ночи могли по немецкому телеканалу ZDF посмотреть фильм "Путин и мафия"- продолживший серию документальных лент о России. 44-минутный фильм режиссера Николаса Тонева и журналистки Анастасии Кириленко рассказывает о коррупционных сделках, к которым мог быть причастен Владимир Путин в бытность как вице-мэром Санкт-Петербурга, так и президентом и премьер-министром России. Другая задача фильма - рассказать о предполагаемых связях Путина с мафиозными группировками, сообщает dw.com.
Дача у Финского залива или тайный актив "Сибура" для президента
Фильм основан на интервью с различными оппонентами российского президента. Один из них - Андрей Зыков, бывший старший следователь по особо важным делам из Санкт-Петербурга. В начале фильма он сопровождает съемочную группу к полуострову Лодочный под Выборгом, где они ищут так называемую "дачу Путина". Различные признаки - от охраняющих ее сотрудников ФСО до элементов внутренней отделки с двуглавым орлом - указывают, по мнению авторов фильма, на то, что найденный объект есть именно резиденция президента. Впервые о тайной "даче Путина" на финской границе рассказал телеканал "Дождь" в 2017 году. Доступ на объект авторы ленты, разумеется, не получили, но с помощью кадров беспилотника команды Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального немецкий зритель тоже смог оценить роскошь резиденции с видом на Финский залив.
Затем авторы фильма возвращаются в 1991 год, к самому началу гражданской карьеры уволившегося из КГБ Путина. Живущий теперь в Лондоне питерский предприниматель и политик Андрей Корчагин пересказывает эпизод с махинациями при поставках природных ресурсов в обмен на продовольствие, в которых был заподозрен молодой вице-мэр города, заместитель Анатолия Собчака Владимир Путин.
В фильме показана копия документа из президентской администрации РФ, в котором выражалась рекомендация не назначать Путина на новые должности до проведения специальной проверки. Была ли проверка - неизвестно, но заместителю Собчака удалось сохранить свой пост, напоминает Корчагин.
Другой пример из жизни Петербурга начала 1990-х описал Франц Зедельмайер (Franz Sedelmayer), баварский предприниматель, один из западных инвесторов в РФ первого призыва. На заре появления демократической России немец создал в Петербурге охранную фирму и находился в тесном сотрудничестве с тогдашним питерским вице-мэром. Однако когда в 1994 году все активы Зедельмайера по распоряжению российских федеральных властей изъяли, Путин встать на его защиту отказался, рассказал баварец.
Свидетель из якудзы: Геннадий Петров хвастал связями с Путиным
Далее уже бывший следователь Андрей Зыков рассказал авторам фильма о том, как он вел дело о крупных бюджетных хищениях в Санкт-Петербурге. Он обвиняет Путина и его окружение "в создании криминального сообщества", которое занималось махинациями с целью обогащения, подкупом чиновников, прокуроров ради получения выгодных контрактов. Зыков утверждает, что расследование его и его коллег было остановлено после того, как Владимир Путин пришел к власти в Кремле в 2000 году.
После этого в фильме появляется необычный свидетель жизни Петербурга 1990-х - бывший член японской мафии Киничи Камиясу. Он, по собственным словам, ушел из криминального мира, сегодня живет в Швеции и, как утверждают авторы ленты, впервые решил поделиться своими воспоминаниями о тех временах.
На камеру Камиясу показал старые фотографии, где он изображен вместе с Геннадием Петровым - человеком, считающимся одним из самых влиятельных криминальных фигур Петербурга 1990-х. Как вспоминает Киничи, Петров хвастал перед ним своим влиянием в городе и утверждал, что с Владимиром Путиным "они друзья".
Путин-президент: дворец под Геленджиком и миллиарды виолончелиста Ролдугина
Особое внимание авторы фильма уделили эпохе, когда Путин уже стал президентом страны. Они рассказали о коррупционной схеме, выгодополучателем которой, как предполагается, мог быть именно российский лидер. Речь идет о резиденции на мысе Идокопас под Геленджиком. Авторы фильма цитируют петербургского предпринимателя Сергея Колесникова, первым в 2010 году обратившего внимание на строительство огромного дворца на берегу Черного моря, который строился, по его утверждению, специально для Путина.
Колесников рассказал, как он, будучи акционером компании "Петромед", поставлявшей медицинское оборудование в Россию, был вынужден делиться прибылью с неким "Михаилом Ивановичем", за которым, как он утверждает, скрывался Путин. По его словам, в 2009 году накопленные "Петромедом" несколько сотен миллионов евро, предназначенные для инвестиционных проектов в России, по желанию "Михаила Ивановича" ушли на строительство дворца под Геленджиком.
Формально, впрочем, ни черноморский комплекс объектов, ни резиденция в Финском заливе с Владимиром Путиным не связаны. Первый принадлежит некоему российскому предпринимателю, рядом со вторым стоит указатель, что он принадлежит энергетической компании "Сибур".
Правда, в публичных документах "Сибура", как обнаружили в ФБК, такой актив не значится.
Затем авторы фильма обратились к одному из последних эпизодов, который вызывает подозрения в коррупции: удивительному богатству друга Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина. Благодаря публикации "Панамских досье" в 2016 году выяснилось, что в результате малообъяснимых денежных траншей крупных российских фирм и необычайно выгодных сделок на офшорных счетах музыканта скопилось в общей сложности не менее 2 миллиардов долларов.
Важная часть фильма - рассказ о том, с каким давлением столкнулись те, кто решился обвинять высшее российское руководство в коррупции. Создатели ленты в этой связи вспомнили о судьбах умершего от отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и скончавшегося в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Наконец, с угрозами в свой адрес, по их собственным словам, столкнулись и сами авторы фильма: их якобы пытался запугать неназванный сотрудник ФСБ, а также еще один неназванный "помощник влиятельного крупного промышленника со связями в Кремле".