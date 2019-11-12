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Парламент Молдовы снова отправил в отставку правительство

  • 12.11.2019, 14:46
Парламент Молдовы снова отправил в отставку правительство

Оно проработало пять месяцев.

Парламент Молдовы на заседании 12 ноября отправил в отставку правительство, которая возглавляла одна из лидеров проевропейского альянса ACUM Майя Санду. Оно проработало пять месяцев. Летом 2019 года в Молдове произошел очередной кризис власти, который привел к существованию в стране двух правительств одновременно, сообщает "Настоящее время".

Тогда Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности пророссийского президента Игоря Додона. Временно исполняющим обязанности президента назначили представителя Демпартии премьер-министра Павла Филипа, который подписал указ о роспуске парламента и назначил новые выборы.

Однако Социалистическая партия президента Игоря Додона после этого объединилась с проевропейским альянсом ACUM и сформировала новое правительство. Его возглавила лидер ACUM Майя Санду. Конституционный суд признал законным также и новое правительство, после чего в Молдове на некоторое время установилось двоевластие.

Спустя несколько дней старый кабинет во главе с Демпартией все-таки отказался от власти, а Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Конституционный суд сразу после этого отменил свои решения о лишении Додона полномочий и досрочных выборах парламента, а после все судьи Конституционного суда ушли в отставку.

Правительство Санду проработало несколько месяцев, но в итоге против него объединились и Социалистическая партия, и партия демократов Павла Филипа. Официальной причиной отставки Санду назван принятый правительством законопроект, который позволил бы премьер-министру предварительно отобрать кандидатов на должность генерального прокурора.

Санду перед отставкой предупредила, что в случае ее увольнения Молдова рискует потерять "огромную финансовую поддержку", которую ее правительство за последние месяцы смогло привлечь от иностранных партнеров.


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