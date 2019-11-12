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Борис Желиба: Беларусь находится в сложном финансовом положении

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  • 12.11.2019, 15:55
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Борис Желиба: Беларусь находится в сложном финансовом положении

Помогут ли поправить ситуацию вояжи Лукашенко?

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии udf.by обратил внимание, что предыдущие визиты руководителя страны в Эмираты были не очень плодотворными.

«Видно, что у Лукашенко тесные личные отношения с арабскими шейхами. Но его визиты в ОАЭ очень плодотворными не назовешь. Хотя, конечно, что-то шейхи в Беларусь вкладывают – можно вспомнить многофункциональный комплекс «Сокол» на проспекте Победителей. Им также отвели другие земли в Минске и за границами столицы, но пока там шевеления нет. Во всяком случае можно сказать, что после этого визита отношения двух стран не ухудшатся», – заявил Желиба.

Экономист считает, что во время пребывания в ОАЭ Лукашенко поднимал важный для себя вопрос кредитов.

«Сейчас Беларусь находится в сложном финансовом положении, Россия отказала в финансовой помощи. Я подсчитал, что за последнее время страна лишились поддержки примерно на 1,6 миллиарда долларов: это отказы в кредитах, рефинансировании старых, компенсации по налоговому маневру. Беларусь остро нуждается в живых деньгах. Думаю, будучи у шейхов Лукашенко и этот вопрос поднимал: не только приходите к нам с инвестициями, но и помогите кредитами, если сможете», – полагает Желиба.

Экономист считает, что помощь Эмиратов сегодня очень бы пригодилась Беларуси.

«Неизвестно, что власти Беларуси и России подпишут 8 декабря. Если мы хотим вступить в новый год суверенной страной, то надо где-то найти 1,5-2 миллиарда долларов. Сохранить суверенитет и нормально прожить следующий год – важнейшая на сегодня задача», – подчеркнул экономист.


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