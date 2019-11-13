Блогер «Серый Кот» пригласил на Встречу свободных людей в Минске 13.11.2019, 8:53

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Любой здравомыслящий человек сегодня в Беларуси знает, что надо делать.

Блогер «Серый Кот» (Дмитрий Козлов) пригласил подписчиков на Встречу свободных людей — 15 ноября, на Октябрьской площади в Минске 18.00.

Видеообращение было опубликовано на его канале в YouTube.

- Несмотря на, якобы, «либерализацию» эта власть показала, что не готова вести открытый диалог с народом, - говорит «Серый Кот». - Большинство оппозиционных кандидатов в депутаты сняли с выборов. Кого не сняли, мы знаем – они не пройдут. Но, что-то надо делать, это жизнь. Необходимо что-то менять. 25 лет диктатуры привели к тому, что мы оказались не в самом лучшем положении.

Политики, к сожалению, с этим не могут справиться, и общество начало просыпаться, люди сами берутся за дело.

Я думаю, что для действия не нужен призыв. Любой свободный и здравомыслящий человек это и так знает. Именно поэтому я – блогер Серый Кот - приглашаю вас прийти в пятницу, 15 ноября, на Октябрьскую площадь в 18.00. Встретимся, поговорим, обсудим, что к чему и решим, как действовать дальше.