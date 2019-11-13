Макрон призвал Европу стать посредником между США и Китаем 1 13.11.2019, 9:17

Эммануэль Макрон

Фото: lefigaro.fr

В Париже начал работу второй Форум мира.

Европа способна сыграть роль "достойного доверия посредника" между США и Китаем. Об этом заявил во вторник, 12 ноября, на открытии парижского Форума мира, второй раз проходящего во французской столице, президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает dw.com.

По словам Макрона, Европа является "лабораторией многосторонности", которая предусматривает, что страны, преследуя собственные интересы, не вправе забывать и об интересах других.

Форум мира

Форум мира - международная площадка, основанная Макроном в 2018 году к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. В нынешнем году среди заявленных тем дискуссий значатся принцип многосторонности в международной политике, кибербезопасность, мирные инициативы на Ближнем Востоке, урегулирование торговых войн и защита климата.

В форуме участвуют около 30 глав государств и правительств. В Париж прибыла и новая председатель Европейской комиссии, экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Германия представлена министром иностранных дел Хайко Масом (Heiko Maas).